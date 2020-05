Tai nạn giao thông khiến 14 người tử vong trong ngày nghỉ lễ 30.4

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ngày 30.4.2020, toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 12 người, tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ.





So sánh con số này với ngày nghỉ đầu tiên (27.4) của kỳ nghỉ lễ này năm 2019 thì tăng 6 vụ tai nạn (tăng 30%), giảm 2 người chết (giảm 12,5%) và giảm 4 người bị thương (giảm 20%). Không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; đường sắt và đường thủy nội địa không để xảy ra tai nạn giao thông.





Lực lượng Cảnh sát giao thông các địa phương đã phát hiện, kiểm tra, xử lý lập biên bản 3.518 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt với số tiền 4,211 tỉ đồng, tạm giữ 49 ôtô, 564 môtô, xe gắn máy, tước 371 giấy phép lái xe.



Báo cáo nhanh của 43 địa phương, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 179 trường hợp lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn.



Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã tổ chức hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trậ tự an toàn giao thông, phát hiện lập biên bản 86 trường hợp vi phạm; ra quyết định xử phạt hành chính 139,35 triệu đồng.



Theo ông Trần Hữu Minh – Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, ngày 30.4.2020, đường dây nóng của Ủy ban nhận được 18 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản về việc: Tăng giá vé, xe khách đi lòng vòng để đón thêm khách và tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường. Sau khi nhận được điện thoại trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh.



Sau những ngày cách ly xã hội, dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay là cơ hội đi lại tốt nhất của người dân nên ngay từ chiều ngày 29.4, nhiều người dân đang sinh sống và làm việc tại các thành phố lớn đã về quê hoặc đi nghỉ lễ làm lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao, dẫn tới tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài tại các tuyến đường cửa ngõ của hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.



Tại Hà Nội, các tuyến đường Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, vành đai 3 trên cao, Giải Phóng, các tuyến đường xung quanh các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình… ùn tắc. Tại các bến xe, lượng hành khách khá đông, hành khách phải chờ xe lâu hơn. Xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài trên Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, các cửa ngõ phía Nam của Hà Nội sáng 30.4.2020.



Tại Thành phố Hồ Chí Minh, cuối giờ chiều ngày 29.4.2020, nhiều tuyến đường nội thành như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh và trên cầu Bình Triệu cũng xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài.



Giá vé xe khách ở bến xe miền Đông tăng cao so với dịp nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý. Theo các nhà xe, nguyên nhân giá vé tăng cao là do lượng xe ít hơn và các xe chỉ được chở không quá 50% theo quy định về số lượng hành khách của Bộ Giao thông Vận tải.



Sáng ngày 30.4, người dân TPHCM đi du lịch, hàng nghìn chiếc xe ôtô đổ về tuyến đường Long Thành – Dầu Giây làm ùn tắc kéo dài trên tuyến đường này.



