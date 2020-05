Nghi phạm vào nhà đâm hai vợ chồng thương vong đã bị bắt

Hơn 8 tiếng đồng hồ lẩn trốn sau khi gây án khiến 2 vợ chồng ở Hà Tĩnh thương vong, Nguyễn Doãn Vạn đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.





Vào khoảng 21 giờ tối 7-5, trong lúc đang lẩn trốn tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Doãn Vạn (SN 1967, trú tại xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã bị lực lượng chức năng bắt giữ và đưa về tạm giữ hình sự tại trụ sở Công an huyện Can Lộc để lấy lời khai, điều tra về tội Giết người.





Nguyễn Doãn Vạn tại cơ quan điều tra - Ảnh người nhà nạn nhân cung cấp





Trước đó, vào khoảng 13 giờ chiều 7-5, Vạn đến nhà vợ chồng ông Nguyễn Văn B. để nói chuyện. Trong lúc đang ngồi uống nước, phát hiện thấy bà Trần Thị L. (SN 1968), vợ ông B. đi ra, Vạn liền lao tới rút dao đâm một nhát vào ngực khiến nạn nhân gục tại chỗ. Thấy vợ bị đâm, ông B. đã lao tới để khống chế Vạn. Trong lúc giằng co, ông B. đã bị thương nặng ở tay và mặt.



Sau khi đâm hai vợ chồng ông B. thương vong, Vạn điều khiển xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.





Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ án





Vợ chồng ông B. đã được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng bà L. đã tử vong sau đó, ông B. đang được cấp cứu.



Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án. Đồng thời, huy động hàng chục chiến sỹ công an tổ chức truy tìm đối tượng gây án.



Quá trình điều tra, xác minh nhanh, lực lượng chức năng đã xác định được nghi phạm chính là Vạn.



Nguyên nhân ban đầu được cho giữa Vạn và bà L. có mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc, vì trước khi lập gia đình với ông B., bà L. từng có thời gian quan hệ tình cảm với Vạn.





Nguyễn Doãn Vạn - Ảnh: Facebook cá nhân của nghi phạm





Một nguồn tin cho biết Nguyễn Doãn Vạn (thường gọi Vạn Mười) là đối tượng đối tượng bất hảo, có số ở thị xã Hồng Lĩnh, với 5 tiền án và vô số tiền sự về các tội danh trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản. Ngoài ra, y còn là kẻ "nghiện oặt xà lai" và cũng là một "con sâu bạc".



Năm 1996, Vạn bị kết án tù 10 năm 2 tháng với hai án gộp về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích. Đến năm 2005, sau khi được mãn hạn tù, Vạn trở về thị xã Hồng Lĩnh sinh sống. Khoảng thời gian này, Vạn có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân.



Tuy nhiên, sau đó Vạn lại tiếp tục "vào trại" để ngồi "bóc lịch" với thời hạn 8 năm về tội Cuớp tài sản. Đến 2015, Vạn mới được "ra trại" tại trại giam Đông Sơn, tỉnh Quảng Bình.



Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành đấu tranh với đối tượng để làm rõ vụ án.

Theo BẢO ANH (NLĐO)