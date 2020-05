Đã bắt nghi phạm cắt cổ giết người, cướp tài sản ở H.Bình Chánh, TP.HCM

Ngày 3.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã bắt được nghi phạm dùng dao cắt cổ, cướp tài sản ở H.Bình Chánh.





Công an bảo vệ hiện trường vụ việc vào tối 24.4 - CTV





Nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, trước đó, sau khi trích xuất camera, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) đã xác định nghi phạm ra tay sát hại, cướp tài sản ở xã Vĩnh Lộc B (H.Bình Chánh).



Nghi phạm được xác định là người sống lang thang, nghiện ngập và thường quanh quẩn ở khu vực Bến xe Miền tây (Q.Bình Tân), công viên Phú Lâm (Q.6), và một số nơi trên địa bàn H.Bình Chánh. Rạng sáng 2.5, các trinh sát thuộc PC02 đã bắt được nghi phạm nói trên ở xã Lê Minh Xuân (H.Bình Chánh).







Hiện trường vụ việc bị phong tỏa vào tối 24.4 - CTV







Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang đấu tranh, làm rõ hành vi của nghi phạm này liên quan đến việc dùng dao giết người, cướp xe máy của nạn nhân ở H.Bình Chánh.



Trước đó, chiều 24.4, người dân phát hiện thi thể người đàn ông (khoảng 40 tuổi, chưa rõ lai lịch) tại bãi đất trống thuộc ấp 6A (xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh), nên trình báo cơ quan chức năng.



Sau đó, Công an xã Vĩnh Lộc B phối hợp với Công an H.Bình Chánh, cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.



Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện 1 con dao dài khoảng 30cm bị cong, dính máu. Nạn nhân bị vết thương cắt ngang cổ. Qua trích xuất camera, hình ảnh cho thấy chiều 24.4, nạn nhân lái xe máy chở một nam thanh niên đi từ hướng đường Trần Hải Phụng ra khu dân cư Gia Phú (xã Vĩnh Lộc B).



Khi cả 2 đến bãi đất trống thuộc ấp 6A, xã Vĩnh Lộc B thì nam thanh niên ra tay sát hại nạn nhân, sau đó lấy xe máy của nạn nhân bỏ chạy khỏi hiện trường.



Hiện vụ dùng dao giết người cướp tài sản vẫn tiếp tục được điều tra, làm rõ.

