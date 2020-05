Hé lộ nội dung nghiệm thu gói thầu số 1 cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Mặc dù, chất lượng công trình dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi vừa mới đi vào khai thác đã bị hư hỏng xuống cấp ở nhiều vị trí đã được các cơ quan chức năng chỉ ra, tuy nhiên, tại thời điểm nghiệm thu các bên lại khẳng định không có tồn tại, khai thác bình thường.

Như Dân Việt đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Lê Quang Hào, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xuống cấp.

Cụ thể, ông Lê Quang Hào là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở công trình dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, về tội "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", theo Điều 298 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hành vi sai phạm của Lê Quang Hào là đã tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn 65km) không đúng trình tự, quy định của pháp luật, không đúng tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế dự án được phê duyệt, dẫn đến đưa công trình không đảm bảo chất lượng vào khai thác sử dụng, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Theo tài liệu của PV Dân Việt, ngoài ông Lê Quang Hào tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn 65km) khiến dự án này xuống cấp nghiêm trọng, còn có ông Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Phó Tổng Giám đốc VEC là đại diện Chủ đầu tư nghiệm thu gói thầu số 1 dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu gồm: Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được tư vấn giám sát chấp thuận và Ban QLDA phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận; Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng; Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng; Nhật ký thi công và các văn bản khách có liên quan tới đối tượng nghiệm thu; Biên bản nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng; Kết quả thí nghiệm kiểm định; Hồ sơ hoàn công công trình xây dựng đã được tư vấn giám sát và Ban QLDA đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi chấp thuận.

Cùng với đó là báo cáo của Nhà thầu, Tư vấn giám sát và Ban QLDA đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi về hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng; Biên bản nghiệm thu cơ sở, nghiệm thu công trình, hạng mục công trình hoàn thành để đưa vào vận hành khai thác tạm...; Căn cứ biên bản kiểm tra hiện trường các hạng mục hoàn thành của gói thầu số 1 ngày 15/8/2017.

Trong quá trình nghiệm thu các bên đã xem xét hồ tơ tài liệu liên quan đến công trình gồm: Hồ sơ hoàn thành công trình, báo cáo của các bên liên quan, nhà thầu, tư vấn giám sát, ban quản lý dự án; kiểm tra thực tế các hạng mục công trình tại hiện trường gói thầu số 1 đoạn Km0-800 – Km8+000 gồm: Kiếm tra kích thước hình học, chất lượng, mỹ quan công trình, khả năng chịu lực và làm việc của công trình. Bên cạnh đó, các bên còn đánh giá, đối chiếu với thiết kế được phê duyệt, tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án và hồ sơ công trình.

Mặc dù, chất lượng công trình dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi vừa mới đi vào khai thác đã bị hư hỏng xuống cấp ở nhiều vị trí đã được các cơ quan chức năng chỉ ra, tuy nhiên, tại thời điểm nghiệm thu các bên lại khẳng định không có tồn tại, khai thác bình thường.

Đánh giá về chất lượng công trình xây dựng ông Nguyễn Mạnh Hùng cùng các bên xác định các hạng mục công trình xây dựng gói thầu này được thi công phù hợp với hồ sơ thiết kế BVTC được duyệt, tuân thủ các tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật của dự án và đảm bảo yêu cầu về chất lượng. Đặc biệt, các sai số so với tiêu chuẩn chỉ dẫn kỹ thuật nằm trong phạm vi cho phép.

Biên bản nghiệm thu này kết luận: Các bên thống nhất nghiệm thu và bàn giao đưa vào khai thác sử dụng các hạng mục công trình gói thầu số 1 dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Đối với các tồn tại, yêu cầu nhà thầu khắc phục theo kết luận trong phụ lục kiểm tra hiện trường.

Như vậy, từ nội dung biên bản nghiệm thu của gói thầu số 1 đối chiếu với chất lượng của dự án Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng đang khiến dư luận đặt ra nghi vấn, liệu rằng, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã làm đúng trách nhiệm của mình khi tiến hành nghiệm thu công trình để đưa vào khai thác hay chưa? Cùng với đó là vai trò và trách nhiệm của ông Nguyễn Mạnh Hùng như thế nào khi nghiệm thu công trình?

Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chính thức thông xe toàn tuyến vào ngày 2/9/2018. Sau khi được đưa vào khai thác, cao tốc này xuất hiện nhiều sự cố, đặc biệt, sau mỗi đợt mưa lớn đầu tháng 10/2018, mặt đường đoạn từ Km 0 - Km 65 xuất hiện nhiều vị trí bong tróc, ổ gà.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân, đến tháng 6/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự về "vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Đến nay đã khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can, gồm: Nguyễn Tiến Thành, nguyên Giám đốc BQL dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Hà Văn Bình, nguyên Giám đốc gói thầu số 7; Phạm Đình Phú, Phó tổng giám đốc Công ty Phương Thành, Giám đốc Ban Điều hành gói thầu số 5; Nguyễn Thành An, thành viên Cienco 1, Phó giám đốc Ban Điều hành gói thầu số 7; Phan Khánh Toàn, cựu Giám đốc gói thầu số 4; Phan Ngọc Thơm, Phó giám đốc gói thầu số 2 và 3B; Vũ Như Khuê, cựu Giám đốc gói thầu số 1; Quản Trọng Tuấn, cựu Giám đốc gói thầu 3B và Nguyễn Quốc Hải, cựu Giám đốc gói thầu số 6.

Trước khi ông Lê Quang Hào bị bắt, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố kết luận Ban Thường vụ Đảng ủy VEC vi phạm Quy chế làm việc và các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, để nội bộ Lãnh đạo Tổng Công ty mất đoàn kết nghiêm trọng; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và trong quản lý, khai thác các tuyến đường cao tốc, gây hậu quả nghiêm trọng, đến mức phải xem xét kỷ luật. Trong đó, ông Mai Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên và ông Trần Quốc Việt, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy. Ông Trần Văn Tám, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc, ông Nguyễn Văn Nhi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc và ông Lê Quang Hào, Đảng ủy viên, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.