Đà Nẵng: Đi chơi lễ, du khách đuối nước, mất tích ở hồ Hòa Trung

Đến cuối giờ chiều 2.5, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy du khách TP.HCM bị đuối nước, mất tích ở hồ Hoà Trung (xã Hoà Liên, H.Hoà Vang, TP.Đà Nẵng).





Lực lượng tìm kiếm du khách mất tích ở hồ Hòa Trung ẢNH: NGUYỄN TÚ



Theo Công an xã Hòa Liên, anh L.H.L (37 tuổi, ngụ TP.HCM) ra Đà Nẵng nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Sáng 2.5, anh L cùng nhóm bạn đi xe lên hồ Hoà Trung (xã Hoà Liên) để cắm trại, dã ngoại. Khoảng 10 giờ 45 cùng ngày, trong lúc bơi qua khu vực đập tràn, anh L. bị đuối nước và mất tích.



Nhóm bạn đi cùng báo Công an xã Hoà Liên nhờ hỗ trợ. Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an H.Hoà Vang cũng tăng cường lực lượng tìm kiếm. Tuy nhiên vị trí hồ rất sâu nên chưa có kết quả.



Được biết, hồ Hòa Trung là hồ chứa nước lớn của Đà Nẵng nằm trên 2 xã Hoà Liên và Hoà Ninh (H.Hoà Vang), nơi đây thắng cảnh đẹp, hoang sơ nên rất nhiều “phượt thủ”, nhất là giới trẻ đến vui chơi, cắm trại.



Như Thanh Niên đã thông tin, trong thời gian cách ly xã hội, nhiều nhóm bạn trẻ, người dân ở trung tâm TP.Đà Nẵng vẫn bất chấp, vượt các chốt kiểm soát tìm đến hồ Hòa Trung hay các sông suối, hồ ở xã Hoà Bắc, Hoà Khương, Hoà Ninh... để dã ngoại. Lực lượng các xã và H.Hoà Vang đã ra quân chốt chặn, giải tán, thậm chí xử phạt nhưng nhiều người vẫn chủ quan.



Mới đây nhất, trưa 30.4, trong lúc tắm suối Vũng Bọt (xã Hoà Bắc) cùng bạn học, một nam sinh 16 tuổi bị nước cuốn trôi, dẫn đến đuối nước tử vong.

Theo NGUYỄN TÚ (thanhnien)