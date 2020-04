Triển khai thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ

(GLO)- Chiều 27-4, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành trong cả nước nhằm triển khai và giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đỗ Tiến Đông-Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ban, ngành liên quan.





Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Đinh Yến

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Quân đã quán triệt, hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đề cập một số chi tiết cụ thể trong nhóm đối tượng để thực hiện đúng quy định. Theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ có 7 nhóm đối tượng được nhận hỗ trợ trong gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng. Mỗi đối tượng chỉ nhận một lần hỗ trợ. Đối tượng bảo trợ xã hội chỉ áp dụng hỗ trợ người đang hưởng chế độ chính sách trợ cấp hàng tháng. Còn hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng thực hiện theo quy định. Riêng nhóm đối tượng lao động tự do bị mất việc, UBND cấp xã rà soát, tổng hợp danh sách gửi Chủ tịch UBND cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, cấp kinh phí hỗ trợ.



Tại Gia Lai, đến thời điểm này đã rà soát, tổng hợp xong các nhóm đối tượng thụ hưởng theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ. Trong đó, có 25.807 hộ nghèo (114.614 khẩu); 36.988 hộ cận nghèo (162.281 khẩu); 29.875 đối tượng bảo trợ xã hội trực tiếp đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 13.722 gia đình người có công với cách mạng và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 25.604 lao động không có giao kết hợp đồng lao động; 10.830 người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch Covid-19; 1.544 hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm; 95 doanh nghiệp có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động; 1.208 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; 58.186 người lao động bị ngừng việc.

ĐINH YẾN