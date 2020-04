Lộ diện nhiều 'gói thầu Covid-19' được ưu ái

Máy xét nghiệm của Công ty Phương Đông giá cao hơn các công ty khác Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, hầu hết các địa phương đã có báo cáo việc mua sắm về Bộ Y tế, trong đó có 15 đơn vị thuộc Bộ Y tế và các tỉnh có mua sắm máy xét nghiệm Realtime PCR. Các máy xét nghiệm có các thương hiệu khác nhau, do các công ty cung cấp khác nhau. Hệ thống xét nghiệm gồm 3 cấu hình: tách chiết, hệ thống pha trộn thử phản ứng, và máy chạy phản ứng PCR. Nhưng các địa phương hầu như chỉ mua các máy riêng và mua của các hãng khác nhau, không mua toàn bộ hệ thống như CDC Hà Nội đã mua của Công ty Phương Đông. Mua trọn bộ do Công ty Phương Đông cung cấp thì có: Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Nam. “Theo thống kê sơ bộ, mua máy của Phương Đông cung cấp đều có giá cao hơn so với công ty khác cung cấp”, ông Sơn nói và cho hay Bộ Y tế sẽ tổng hợp, đánh giá mức độ tương tự về tính năng của máy xét nghiệm giữa các hãng sản xuất, được cung cấp bởi các công ty khác nhau, từ đó có các định giá cơ bản về máy xét nghiệm được các đơn vị mua sắm. Liên Châu - Thúy Anh