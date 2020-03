Vụ phá rừng lớn ở Quảng Nam: Điều tra nghi vấn cán bộ "bảo kê" lâm tặc

Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) chỉ đạo các ngành chức năng huyện điều tra vụ phá rừng trên địa bàn và khẳng định sẽ xử lý nghiêm cán bộ nếu phát hiện có bao che cho lâm tặc.

UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo công an tỉnh điều tra vụ phá rừng ở Đăk Tô

Xử lý nghiêm tình trạng phá rừng ở Tây Nguyên





Ngày 19/3, trao đổi với Dân Việt xung quanh vụ phá rừng tại khu vực đầu nguồn sông Nước Oa (khu vực tiếp giáp xã Trà Giác, Trà Tân, huyện Bắc Trà My) với quy mô lớn, ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết, đã chỉ đạo kiểm lâm, công an cùng các ngành liên quan huyện tổ chức kiểm tra, điều tra ngay tình hình phá rừng.









Những cây rừng cổ thụ ở huyện Bắc Trà My chỉ còn trơ lại gốc.





Qua kiểm tra, lực lượng chức năng chỉ mới phát hiện có 16 cây gỗ bị chặt hạ chứ chưa tìm ra lâm tặc phá rừng. Cụ thể gồm 13 cây xoan đào (nhóm VI), 1 cây chò (nhóm VI), 1 cây chuồn (nhóm III), 1 cây gõ (nhóm IIA); tổng số gỗ tròn bị thiệt hại hơn 41m3, trong đó số lượng gỗ tại hiện trường hơn 26m3.



Khu vực khai thác rừng thuộc khoảnh 4, 5 (tiểu khu 809), khoảnh 1, 2 (tiểu khu 810, thôn 2, xã Trà Giác) với 15 cây gỗ bị chặt hạ; khoảnh 8 (tiểu khu 756, thôn 3, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My) có 1 cây.



Cơ quan chức năng xác định, khu vực trên thuộc rừng tự nhiên quy hoạch chức năng rừng phòng hộ, thuộc lâm phận Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Trà My và đang thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng.





Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My khẳng định sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện cán bộ bao che cho "lâm tặc" để xảy ra phá rừng.





“Sau khi nắm bắt thông tin của vụ phá rừng, tôi đã chỉ đạo Công an huyện, Kiểm lâm huyện cùng các ngành chức năng điều tra làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân được giao nhiệm vụ nhưng để xảy ra tình trạng phá rừng trong thời gian qua. Rà soát cán bộ, viên chức, nhân viên trong cơ quan được phân công phụ trách tại các địa phương để điều chỉnh phụ trách địa bàn cho phù hợp; đảm bảo công tác kiểm tra không để xảy ra tình trạng phá rừng. Kiểm tra, rà soát xác định các khu vực trọng điểm có nguy cơ bị xâm hại để xây dựng kế hoạch, phương án kiểm tra, truy quét, chốt giữ kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm... Nếu phát hiện cán bộ nào bao che cho “lâm tặc” sẽ bị xử lý nghiêm”, ông Thái Hoàng Vũ nhấn mạnh.







Một cây rừng đã bị "lâm tặc" đốn hạ còn tươm nhựa.





Được biết, ngoài việc chỉ đạo điều tra, ông Thái Hoàng Vũ đã âm thầm tự mình đi kiểm tra “ngầm” các xưởng cưa, các cơ sở làm đũa trên địa bàn để tìm xem "sợi dây liên kết" giữa xưởng cưa với lâm tặc hay không.



Đặc biệt, ông Vũ còn giao cho các ngành chức năng thường xuyên theo dõi, kiểm tra định kỳ và đột xuất về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu của các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn quản lý; kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản vi phạm các quy định.



Bên cạnh đó, UBND huyện Bắc Trà My còn công khai hai số điện thoại 0905.515.717 (ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện) và 0905.011.457 (ông Trần Toại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện) để người dân phản ánh nếu phát hiện lâm tặc phá rừng và cán bộ “câu kết, bảo kê” cho lâm tặc…





http://danviet.vn/phap-luat/vu-pha-rung-lon-o-quang-nam-dieu-tra-nghi-van-can-bo-bao-ke-lam-tac-1070000.html

Theo Trương Hồng (Dân Việt)