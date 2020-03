Triệt phá sòng bạc ở quận Bình Thạnh thu giữ 2 khẩu súng và nhiều tang vật

Ngày 13-3, Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá thành công 1 sòng bạc ở quận Bình Thạnh thu giữ 2 khẩu súng đạn và lượng lớn tang vật như: hơn 500 triệu đồng, 53 chiếc ĐTDĐ, 25 xe máy, xe ô tô…





Theo đó, qua công tác nắm địa bàn, trinh sát Đội 5 (PC02) phát hiện 1 tụ điểm cờ bạc ở căn nhà không số, khu Thuỷ Lợi 4, đường Đặng Thùy Trâm, phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM nên đeo bám củng cố hồ sơ để triệt phá. Quá trình đeo bám, trinh sát phát hiện sòng bạc này quy tụ mỗi ngày khoảng từ 30-50 con bạc tham gia sát phạt và luôn có cảnh giới bên ngoài, người lạ không thể nào ra vào.





Thời điểm công an ập vào kiểm tra bắt quả tang hàng chục con bạc đang sát phạt





Khoảng 22 giờ 30 ngày 3-3, trinh sát Đội 5 (PC02) đã bất ngờ ập vào tụ điểm cờ bạc này. Lúc này, bên trong có 44 đối tượng tìm cách bỏ chạy tán loạn hòng thoát ra bên ngoài nhưng bị trinh sát chốt chặn khống chế.



Hiện trường, công an thu giữ hơn 500 triệu đồng, 53 chiếc ĐTDĐ, 25 xe máy, xe ô tô, 10 bộ bài tây cùng nhiều tang vật có liên quan. Đáng nói, công an còn thu giữ thêm 1 khẩu súng K59, bên trong băng đạn có 6 viên đạn và 1 khẩu súng dạng công cụ hỗ trợ, bên trong băng đạn có 9 viên đạn.



Qua điều tra, công an xác định tụ điểm cờ bạc này do Huỳnh Văn Vinh (SN 1984, ngụ quận Tân Phú) và Nguyễn Văn Hồng (SN 1972, ngụ quận Bình Thạnh) cầm đầu. Cả 2 thuê ngôi nhà trên của Nguyễn Duy Thanh (SN 1984, ngụ quận Tân Bình) với giá 3 triệu đồng/ngày.





Công an thu giữ 2 khẩu súng





Sòng bạc của Hồng và Vinh chủ yếu chơi bài cào 3 lá tính điểm ăn tiền. Sòng bạc hoạt động từ ngày 21-2 cho tới khi bị phát hiện. Mỗi ngày có khoảng 30 – 50 con bạc từ khắp nơi kéo về đây chơi. Sòng phục vụ từ 19 giờ tối hôm nay đến tận hôm sau, mỗi tụ bài đặt từ 500 ngàn đồng – 2 triệu đồng.



Trung bình mỗi ngày tiền xâu tại sòng ước chừng 25 – 140 triệu đồng. Vinh và Hồng ra quy định, nếu nhà cái thắng thì phải chi tiền xâu là 50 – 300 ngàn đồng/ván. Còn con bạc thắng thì phải chi tiền xâu là 2% tổng số tiền thắng được.



Cuối tuần, các đối tượng tổng kết tiền xâu thu được, trừ các khoản chi phí, số còn lại Vinh và Hồng chia đôi. Riêng khẩu súng, Hồng khai mua của 1 đối tượng ở Campuchia vào tháng 1-2019 với giá là 5 triệu đồng với mục đích tự vệ phòng thân.



Qua sàng lọc, công an đã tạm giữ hình sự 33 người để tiếp tục mở rộng điều tra.





Theo CHÍ THẠCH (SGGPO)