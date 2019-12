Tạm giữ 34 đối tượng trong sòng bạc di động

Sau khi sàng lọc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự 34 đối tượng trong vụ đánh bạc quy mô lớn vừa được đơn vị triệt phá.

Ngày 22/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự 34 đối tượng để điều tra các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Hàng chục đối tượng bị bắt quả tang tại sòng bạc của Đoàn Đức Thuận.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 19/12, một tổ công tác của phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Đội Đặc nhiệm của phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk đã đột kích nhà của ông Nguyễn Văn Đại (65 tuổi) ở thôn Tân Tiến, xã Ea Na, huyện Krông Ana. Tại đây, tổ công tác bắt quả tang 44 con bạc, gồm cả nam và nữ đang say sưa sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền. Tất cả các con bạc này đều đến từ các huyện và TP.Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định chủ sòng bạc là Đoàn Đức Thuận (52 tuổi) ở xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. Thuận đứng ra tổ chức cho các con bạc đánh xóc đĩa ăn tiền và hưởng phần trăm lợi nhuận sau mỗi lần sát phạt.

Tại chiếu bạc và trên người các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ gần 400 triệu đồng tiền mặt, hàng chục điện thoại di động, ô tô, xe máy và các dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc. Sau khi sàng lọc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự 34 đối tượng.

Được biết, sòng bạc của Đoàn Đức Thuận luôn thay đổi vị trí đánh bạc, có thuê người cảnh giới rất bài bản để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Do vậy, để triệt xóa được sòng bạc này, cơ quan công an phải mất nhiều tháng trinh sát, theo dõi, nắm chắc quy luật hoạt động của các đối tượng.