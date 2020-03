Tây Ninh bắt giữ vụ vận chuyển gần 200.000 khẩu trang qua Campuchia tiêu thụ

Ngày 12.3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an Tây Ninh phối hợp lực lượng Hải quan cửa khẩu Mộc Bài điều tra vụ vận chuyển gần 200.000 khẩu trang qua Campuchia tiêu thụ.





Gần 200.000 khẩu trang y tế và khẩu trang vải được phát hiện vận chuyển trái phép qua Campuchia tiêu thụ - ẢNH: GIANG PHƯƠNG



Bước đầu cơ quan điều tra xác định, ngày 11.3, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (H.Bến Cầu, Tây Ninh), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an Tây Ninh phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài kiểm tra xe khách BS 3C - 6355 (biển số do Campuchia cấp) chở khẩu trang, do tài xế Nguyễn Võ Thanh Đức (46 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển.



Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 187.195 khẩu trang y tế kháng khuẩn và 6.400 khẩu trang vải, loại dành cho trẻ em. Tất cả số khẩu trang trên đều không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.



Qua quá trình làm việc, tài xế Đức khai nhận là nhân viên nhà xe Phúc Danh (có trụ sở ở thành phố Phnompenh, Campuchia), vận chuyển gần 200.000 khẩu trang cho chủ xe từ TP.HCM qua Campuchia tiêu thụ với tiền công là 1 triệu đồng.



Vụ vận chuyển gần 200.000 khẩu trang đang được cơ quan chức năng Tây Ninh mở rộng điều tra làm rõ.



Theo Giang Phương (thanhnien)