Chiến sỹ công an hy sinh khi truy bắt đối tượng buôn bán ma túy

Số ma túy thu giữ được trong một vụ án tại TP. Vinh (Nghệ An). Ảnh: PV

Truy bắt nhóm tội phạm vận chuyển ma túy, một chiến sỹ công an huyện Quế Phong (Nghệ An) đã hi sinh do đối tượng dùng vũ khí chống trả quyết liệt.

Chiều 22.3, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo UBND huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết: "Trong quá trình truy bắt đối tượng buôn bán ma túy, một chiến sỹ Công an huyện Quế Phong đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. UBND huyện đang chờ báo cáo cụ thể từ công an huyện".

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h30 sáng cùng ngày, các trinh sát Công an huyện Quế Phong tổ chức vây bắt nhóm vận chuyển ma túy tại địa bàn xã Nậm Giải, huyện Quế Phong.

Bị truy đuổi, nhóm đối tượng đã dùng hung khí chống trả quyết liệt, làm một chiến sỹ bị thương nặng. Đồng đội đưa chiến sĩ bị thương đi cấp cứu nhưng anh đã hi sinh do vết thương quá nặng.

Nhận được thông tin, lãnh đạo UBND huyện Quế Phong đã tới thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ hi sinh.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Quế Phong, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An điều tra làm rõ.