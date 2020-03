Phá đường dây ma túy khủng từ Campuchia về TP.HCM, thu súng đạn

Ngày 20/3, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công an TP.HCM triệt phá thành công đường dây ma tuý khủng từ Campuchia về TP.HCM, thu súng đạn.





Tang vật thu giữ.

Theo điều tra, chiều 17/3, trinh sát Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang Trần Chí Khường (SN 1994, ngụ huyện Châu Thành) đang có hành vi tàng trữ trái phép hơn 20g ma tuý.



Mở rộng điều tra, tối cùng ngày, trinh sát Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công an TP.HCM ập vào 2 địa điểm ở quận Gò Vấp, huyện Hóc Môn. Tại đây, công an bắt giữ Lâm Triệu Trường (SN 1971, ngụ quận Gò Vấp) và Nguyễn Bá Hoàng (SN 1988, ngụ huyện Hóc Môn).



Khám xét nơi ở, công an thu 4kg ma tuý, 5.000 viên thuốc lắc, 1 khẩu súng, 6 viên đạn, gần 3.000USD, 100 triệu đồng, 15 ĐTDĐ cùng nhiều tang vật có liên quan.



Bước đầu, các đối tượng khai nhận mua ma tuý từ Campuchia đưa về Tây Ninh. Sau đó, các đối tượng tiếp tục di chuyển ma tuý về TP.HCM để bán cho các con nghiện.



Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ việc.





