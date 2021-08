(GLO)- HĐND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND về việc quy định mức hỗ trợ đối với trẻ mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.





Gia Lai hỗ trợ giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp. Ảnh: Mộc Trà

Theo đó, Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đối tượng áp dụng là trẻ mầm non thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8-9-2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non; giáo viên mầm non thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ; các cơ sở giáo dục mầm non, UBND các huyện, thị xã, thành phố.



Về mức hỗ trợ: trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp là 160 ngàn đồng/trẻ/tháng; giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp được hỗ trợ 800 ngàn đồng/người/tháng. Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc ngân sách cấp huyện.



PHAN KIỀU