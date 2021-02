Bão Dujuan suy yếu khi vào Biển Đông, không ảnh hưởng tới Việt Nam

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, kể cả khi tiến vào Biển Đông với sức gió mạnh cấp 8, bão Dujuan có khả năng suy yếu nhanh và tan trên biển, hầu như không ảnh hưởng tới Việt Nam.



Cảnh báo bão Dujuan gây sóng cao 3 - 4 m, biển động rất mạnh trên Biển Đông

Ngày 20/2, Cơ quan Dự báo Hong Kong (Trung Quốc) cho biết, bão Dujuan tiếp tục di chuyển trên vùng biển phía Đông Nam Philippines với sức gió mạnh 75 km/h, tương đương cấp 8, giật cấp 10.



Trong những giờ tới, bão khả năng đi chếch theo hướng Bắc và tiến thẳng về phía đất liền Philippines.



Tối 20/2, vùng gần tâm bão có sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 12. Đây là cường độ mạnh nhất mà cơn bão này đạt được trong suốt vòng đời của bão.



Theo bản đồ dự báo đường đi của cơn bão, ngày 21/2, tâm của bão Dujuan có khả năng quét thẳng qua đảo Leyte của Philippines với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Sau đó, bão tiếp tục đi sâu vào đất liền nước này và vùng ảnh hưởng rộng khắp miền trung Philippines.



Đến các ngày 22-23/2, bão tiến vào Biển Đông. Do trước đó đã có sự ma sát với đất liền, bão suy giảm cường độ rõ rệt. Vào thời điểm tiếp cận Biển Đông, bão chỉ còn duy trì sức gió 65 km/h, tương đương cấp 8, giật cấp 10.



Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, kể cả khi tiến vào Biển Đông với sức gió mạnh cấp 8, bão Dujuan có khả năng suy yếu nhanh và tan trên biển. Cơn bão này hầu như không có ảnh hưởng đến đất liền nước ta.



Nguyên nhân khiến bão suy yếu nhanh là do tất cả yếu tố như nhiệt độ nước biển, dòng dẫn... không thuận lợi cho bão mạnh lên.



Tác động đáng chú ý nhất của cơn bão này là khả năng gây gió mạnh cấp 7-8 trên biển. Mưa dông xuất hiện mạnh ở phần phía Tây và vùng gần tâm bão, có thể gây nguy hiểm cho tàu, thuyền đang hoạt động ở vùng biển phía Đông Nam Biển Đông.



Dự báo chi tiết các khu vực đêm 20/2 và ngày 21/2 như sau:



Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 27 độ C.



Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C.



Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, phía Nam có nơi trên 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.



Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C.



Khu vực Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.



Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.



Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm 20/2 và ngày 21/2, tại vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đêm có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Ngày 21/2 gió giảm dần. Sóng biển cao từ 2-4m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 1.



Các chuyên gia khuyến cáo ngư dân và các thuyền viên: Cần thường xuyên theo dõi tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin, hệ thống tín hiệu báo bão, đồng thời chú ý quan sát bầu trời và mặt biển để nhận biết thời tiết.



Khi nhận được tin bão, áp thấp nhiệt đới thì tùy thuộc vào vị trí của tàu, thuyền đang hoạt động, vị trí cường độ hướng di chuyển của bão, áp thấp nhiệt đới mà kịp thời cho tàu, thuyền vào bờ hoặc tránh xa vùng ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới.



