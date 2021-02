Cảnh báo bão Dujuan gây sóng cao 3 - 4 m, biển động rất mạnh trên Biển Đông

Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau theo dõi chặt chẽ diễn biến bão Dujuan, tình hình gió mạnh, sóng lớn trên biển, thông báo cho các phương tiện chủ động ứng phó.



Bão Dujuan khả năng sẽ vào biển Đông trong 3 ngày tới

Sáng nay, 20.2, Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai đã có văn bản gửi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau yêu cầu theo dõi cập nhật tình hình gió mạnh, sóng lớn trên biển, cũng như diễn biến bão Dujuan để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.



Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai lưu ý, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm 20.2, nhiều khu vực trên Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 - 4 m.



Bên cạnh đó, cơn bão Dujuan đang hoạt động ở vùng biển cách phía đông Philippines khoảng 700 km và di chuyển về phía tây, diễn biến bão rất phức tạp, nhiều khả năng ảnh hưởng đến vùng biển nước ta trong những ngày tới. Trong khi đó, hiện nay đang trong mùa khai thác đánh bắt hải sản, số lượng tàu thuyền hoạt động trên biển rất lớn.



Theo đó, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ, thông báo cho chủ và thuyền trưởng các phương tiện tàu, thuyền biết tình hình gió mạnh, sóng lớn trên biển và diễn biến của bão Dujuan để chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và phương tiện cũng như có kế hoạch sản xuất phù hợp.



Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh ven biển phải duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.



Cũng theo nhận định, bão Dujuan có khả năng mạnh lên cấp 9 - cấp 10, nhưng sau khi vượt qua Philippines, có thể suy yếu trước khi đi vào Biển Đông, ở khoảng cấp 7 - cấp 8. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, khoảng ngày 22 - 23.2, bão Dujuan đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 1 trong năm nay.



Sau khi đi vào Biển Đông, bão Dujuan di chuyển hướng về quần đảo Hoàng Sa và suy yếu dần, ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tác động đáng chú ý nhất của cơn bão này gây gió mạnh cấp 7 - cấp 8, mưa giông mạnh có thể gây nguy hiểm cho tàu, thuyền.



Dự báo từ ngày 22.2, do ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão Dujuan, vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 3 - 4 m; biển động rất mạnh.



