TP.Đà Nẵng: Công an triệu tập nam thanh niên đánh dã man cô gái trong tiệm spa

Khi đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên lao vào tiệm spa hành hung dã man một cô gái ở TP.Đà Nẵng lan truyền trên mạng xã hội, cơ quan công an đã xác định danh tính nam thanh niên và triệu tập lấy lời khai.





Ngày 3.7, Công an P.Bình Thuận (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cho biết đơn vị đã triệu tập nam thanh niên hành hung cô gái trong tiệm spa đến trụ sở công an phường để lấy lời khai.



Trước đó, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại hình ảnh nam thanh niên hành hung, đấm đá dã man một cô gái trong tiệm spa khiến nhiều người phẫn nộ.



Theo đó, trong đoạn clip trích xuất từ camera an ninh dài 1 phút, vụ việc xảy ra lúc 9 giờ 5 phút ngày 1.7 tại một tiệm spa. Nam thanh niên mặc áo khoác đen, quần jeans, đội nón bảo hiểm và bịt khẩu trang đi từ ngoài cửa vào tiệm với thái độ bực tức.



Nam thanh niên vẻ mặt bực tức lao vào tiệm spa đánh dã man một cô gái. Ảnh: N.H



Khi thấy cô gái đang ngồi tại bàn lễ tân, thanh niên này liền lao tới đấm vào đầu, mặt rồi đá liên tiếp vào lưng, cổ, đầu và mặt nạn nhân.



Bị đánh bất ngờ, ép vào góc bàn không thể phản kháng hay bỏ chạy, cô gái chỉ biết đưa tay lên ôm đầu và kêu la thảm thiết.



Nghe tiếng kêu cứu của cô gái, một phụ nữ trong tiệm đã chạy đến can ngăn, nhưng nam thanh niên này vẫn hung dữ, tiếp tục lao vào hành hung nạn nhân dã man. Mãi cho đến khi một người đàn ông khác trong spa xuất hiện thì thanh niên này mới thản nhiên ra mở cửa rồi bỏ đi.



Nam thanh niên "lên gối xuống chỏ" tàn nhẫn với cô gái được camera an ninh ghi lại. Ảnh: N.H



Ngay sau khi đoạn clip này được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ và lên án thói côn đồ, hành vi dã man “lên gối xuống chỏ” của thanh niên đối với một phụ nữ.



Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an P.Bình Thuận vào cuộc xác minh, xác định người đánh cô gái là nam thanh niên 27 tuổi, trú tại đường Đoàn Khuê, P.Khuê Mỹ (Q.Ngũ Hành Sơn). Sau đó, cơ quan công an triệu tập người này lên phường để lấy lời khai.



Hiện, vụ việc nam thanh niên đánh dã man cô gái đang được công an tiếp tục làm rõ, xử lý.



Theo Ngọc Hân (TNO)