Giết vợ vì ghen rồi tự tử bất thành

Nghi vợ có tình cảm với người đàn ông khác rồi còn bắt con để giành quyền nuôi dưỡng, gã chồng nổi cơn cuồng ghen và ra tay giết vợ rồi tự tử nhưng bất thành.





Ngày 20-4, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Thành Yên (SN 1984; ngụ huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) 9 năm tù về tội giết người. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Mỹ N., vợ của bị cáo Yên.



Bị cáo Đỗ Thành Yên (đứng) tại phiên tòa



Theo cáo trạng, Yên và bà N. là vợ chồng, có chung một đứa con trai 9 tuổi. Thời gian chung sống, Yên thường ghen tuông khi cho rằng vợ mình có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên thường phát sinh mâu thuẫn. Từ đó, bà N. dọn đồ về ở nhà cha mẹ ruột, đồng thời nộp đơn ly hôn với Yên và để con trai sống chung với Yên.



Chiều 23-3-2021, Yên gửi con trai tại nhà người quen để đi kiểm tra vuông tôm. Khi quay về, không thấy con đâu nên Yên liền đi tìm thì nghe người quen nói do trời tối và không gọi điện thoại được cho Yên nên đã gọi cho bà N. đến đón con về.



Nghe vậy, Yên nghi vợ mang con đi giấu để giành quyền nuôi dưỡng sau khi ly hôn nên chuẩn bị sẵn 2 cây dao để giết chết bà N. Sáng 24-3-2021, khi gặp bà N., Yên dùng dao cắt nhiều nhát vào cổ, mặt và ngực bà N. gây thương tích nặng.



Bà N. chống cự quyết liệt thì được 2 người dân ở gần đó can ngăn. Lúc này, Yên mới chịu bỏ dao xuống. Sau đó, Yên lấy dao định tự tử thì bị người dân khống chế, giao cho công an xử lý.



Bà N. được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết, nhưng bị thương tật 29%.



Ngoài lãnh mức án 9 năm tù, Yên còn bị buộc bồi thường cho bị hại trên 200 triệu đồng.

Theo VĂN VŨ (NLĐO)