Nam thanh niên F1 bỏ trốn khỏi khu cách ly đi thăm bạn gái

Nam thanh niên thuộc diện F1, sau khi được cách ly vài ngày đã bỏ trốn khỏi khu cách ly định đi thăm bạn gái.

Công an xã Vân Trung (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đã làm việc với anh Dương Thanh H. (SN 2003, trú tại thôn Vân Cốc 1, xã Vân Trung), công nhân Công ty TNHH Luxshare-ICT, người bỏ trốn khỏi khu cách ly.

Trước đó, ngày 2-11, H. là F1, vào cách ly tại phòng 6A1, Trường THCS Vân Trung. Đến 14 giờ ngày 4-11, H. trèo tường ra ngoài rồi về nhà lấy xe máy BKS 98K1-268.79 di chuyển sang huyện Tân Yên.

Sau khi phát hiện sự việc, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Vân Trung đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức truy tìm.

Dương Thanh H. đi đến huyện Tân Yên thì bị Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Tân Yên kiểm tra, lập biên bản, thu giữ phương tiện do không xuất trình được giấy tờ. Sau đó, người này bắt taxi quay về khu cách ly lúc 17 giờ cùng ngày. Tại đây, Công an xã Vân Trung đã làm việc với người này và xử lý theo quy định.

Qua khai thác thông tin bước đầu, nam công nhân thừa nhận bỏ trốn khỏi khu cách ly, định đến huyện Tân Yên thăm bạn gái.

Người này có một lần xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2, đang chờ xét nghiệm lần 2. UBND xã Vân Trung đã hoàn thiện thủ tục trình Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng với hành vi của Dương Thanh H.

Sau vụ việc, Ban chỉ đạo phòng chống, dịch Covid-19 xã Vân Trung siết chặt an ninh khu cách ly, tránh trường hợp tương tự xảy ra.