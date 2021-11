Kẻ tấn công Báo điện tử VOV ở Quảng Nam từng là "trùm" hacker bị kết án tù

Huỳnh Phước Mẫn – kẻ tấn công Báo điện tử VOV - từng là chủ diễn đàn "thế giới ngầm", quy tụ hơn 5.000 hacker chuyên đánh cắp thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài.





Sáng 29-11, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết bị can Huỳnh Phước Mẫn (SN 1990, ngụ thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) - người có liên quan đến vụ việc tấn công Báo điện tử VOV (Đài tiếng nói Việt Nam) vẫn đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra, xét xử.



Trước đó, từ tháng 6-2021, Mẫn đã bị Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, cụ thể là tấn công làm gián đoạn việc truy cập vào Báo điện tử VOV.



Huỳnh Phước Mẫn từng bị bắt vào năm 2014 (Ảnh: Internet)



Theo tìm hiểu của chúng tôi, Huỳnh Phước Mẫn được biết đến là một hacker nổi tiếng ở Việt Nam. Năm 2008, Mẫn thành lập diễn đàn vietexpert.info, một diễn đàn trực tuyến được gọi là diễn đàn "thế giới ngầm", quy tụ hơn 5.000 hacker, hầu hết là học sinh, sinh viên có trình độ cao về công nghệ thông tin.



Được coi là diễn đàn "thế giới ngầm" lớn nhất Việt Nam, trang web vietexpert.info được Huỳnh Phước Mẫn thành lập với sự quản lý chặt chẽ, mỗi thành viên tham gia phải đóng 100 USD tiền lệ phí và phải được thành viên có uy tín trong diễn đàn giới thiệu. Sau đó, thành viên muốn đăng bài viết mua bán thì phải đóng thêm 50 USD nữa.



Diễn đàn thế giới ngầm này chia sẻ, trao đổi từ các phương pháp hack, bẻ khóa phần mềm, cài virus, trojan vào máy tính của người khác để lấy cắp thông tin, đến các phương pháp dùng thẻ tín dụng mua hàng trên mạng, cách rút tiền từ tài khoản ngân hàng của người nước ngoài, thậm chí cách thức rửa tiền.





Huỳnh Phước Mẫn thực hiện hành vi tấn công Báo Điện tử VOV khi đang ở nhà tại thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước (Ảnh: Facebook nhân vật)



Từ năm 2008 đến năm 2014, Huỳnh Phước Mẫn đã mua lại thẻ tín dụng bị đánh cắp từ thành viên của diễn đàn có tên Nguyễn Văn Hòa - một hacker đã hack và đánh cắp khoảng 300.000 thẻ tín dụng của người nước ngoài. Sau đó, Mẫn dùng thẻ tín dụng đánh cắp được mà mình mua lại để mua hàng qua mạng rồi vận chuyển từ Mỹ về Việt Nam tiêu thụ.



Ngày 9-1-2014, Huỳnh Phước Mẫn cùng với khoảng 20 người khác đã bị Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đồng loạt bắt giữ tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM. Diễn đàn bị đánh sập từ đó, hàng ngàn thành viên "thế giới ngầm" tan rã.



Ngày 29-6-2016, Huỳnh Phước Mẫn và khoảng 20 đối tượng khác bị TAND TP HCM đưa ra xét xử với mức án cao nhất là 9 năm tù giam. Riêng Huỳnh Phước Mẫn được tuyên mức án bằng với thời gian tạm giam.

