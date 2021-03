Hai nữ sinh lớp 10 đánh nhau trong lớp học, cả lớp hùa theo

Hai nữ sinh lớp 10, Trường THPT Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh, TPHCM) đánh nhau trong lớp học. Các học sinh trong lớp chứng kiến nhưng không can ngăn.



Đừng để bạo lực học đường trở thành thảm hoạ của ngành giáo dục

Hai nữ sinh lớp 10 đánh nhau trong lớp học. Ảnh: Cắt từ clip





Vào ngày 10.3, 2 nữ sinh của lớp 10 Trường Trường THPT Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh, TPHCM) xảy ra xô xát trong lớp.



Theo clip dài gần 7 phút được lan truyền trên mạng xã hội, trong không gian lớp học, một số nữ sinh đang xem thông tin trên điện thoại di động. Một nữ sinh quát lớn "Mày nói ai?" rồi túm tóc một nữ sinh đứng gần đó.



Sau đó, em này kéo bạn xuống sàn rồi dùng tay tát vào mặt bạn. Hai nữ sinh sau đó túm tóc, đánh nhau. Nữ sinh bị đánh phản kháng lại nhưng yếu ớt.



Ngoài việc bị túm tóc, nữ sinh còn dập đầu bạn xuống nền, đá thẳng vào mặt bạn… Một nữ sinh khác thấy vậy không can ngăn nhưng tiếp tục vào đánh bạn. Nhiều học sinh khác chứng kiến sự việc không ngăn cản mà còn cổ vũ nói hùa theo.



Trao đổi với Lao Động, ông Lê Thanh Xuân (Hiệu trưởng trường THPT Phan Đăng Lưu) cho hay, sự việc xảy ra vào giờ ra chơi buổi sáng.



Sau khi nhận được tin báo từ học sinh, đầu giờ chiều cùng ngày, Ban Giám hiệu trường đã làm việc với phụ huynh và 2 nữ sinh. Qua tường trình, các nữ sinh có mâu thuẫn với nhau từ khi học cấp 2. Nhà trường đang tìm hiểu nguyên nhân mâu thuẫn cụ thể.



Sáng nay (12.3), công an khu vực cũng có đến làm việc với các bên liên quan. Em học sinh đánh bạn và phụ huynh của em đều nhận ra sai sót và nhận lỗi.



"Trước mắt, nhà trường sẽ thăm hỏi nữ sinh bị bạn đánh, sau đó sẽ họp hội đồng kỷ luật, làm việc với các bên để xem xét khung kỷ luật các học sinh liên quan" - ông Xuân nói.



Trả lời câu hỏi của Báo Lao Động về lý do không có giáo viên can ngăn, ông Xuân cho biết, giáo viên giám thị đang làm việc với các học sinh bị vi phạm khác ngay trong giờ diễn ra sự việc bạo lực nên không nắm được thông tin.



Sức khoẻ của nữ sinh bị bạn đánh bầm, chấn thương phần mềm. Nữ sinh vẫn tạm thời nghỉ học và tâm lý ổn định. Nhà trường cũng đang tìm người phát tán clip trên mạng.



"Đây là sự việc đáng buồn. Nhà trường thường xuyên giáo dục kỹ năng sống, nhắc nhở học sinh nhưng vẫn diễn ra sự việc này" - ông Xuân chia sẻ.

Theo TÂM AN (LĐO)