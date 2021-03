Đừng để bạo lực học đường trở thành thảm hoạ của ngành giáo dục

Bạo lực học đường liên tục xảy ra, có vụ nạn nhân bị đánh tử vong, có vụ nạn nhân bị đánh vỡ sọ, có vụ nạn nhân bị đánh hội đồng, không chỉ nam sinh mà nữ sinh cũng đánh hội đồng bạn học.



Nam sinh Phan Thanh L. bị bạn cùng trường đánh vỡ sọ não. Ảnh gia đình cung cấp



Ngày 6.3, Công an huyện Lang Chánh, Thanh Hoá thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nam sinh dùng gậy đánh vỡ sọ não bạn cùng trường. Học sinh Nguyễn Bá Thuận (SN 2003; ngụ thị trấn Lang Chánh; học sinh lớp 11A5, Trường THPT Lang Chánh, Thanh Hoá) - đã đánh bạn cùng trường vỡ sọ não, gây tổn hại 49% sức khỏe. Thuận bị bắt để điều tra hành vi "giết người".



Mới bước sang tuổi 18, đã bị bắt vì hành vi giết người, coi như tương lai mù mịt, chốn nhà tù sẽ giam cầm cả tuổi thanh xuân. Một cơn nóng nảy mất hết cả cuộc đời.



Trước đó, chiều 3.3, xuất hiện đoạn clip trên mạng xã hội cảnh một học sinh nam có tên P.A.T. lớp 10A1, đang học ở Trường THPT Ngô Gia Tự, huyện Ea Kar, Đắk Lắk bị các bạn học vây đánh hội đồng trong nhà vệ sinh.



Nam sinh này liên tục bị nhóm bạn của mình đánh hội đồng khiến em này chỉ biết ngồi gục xuống, bó gối chịu trận, khóc lóc và van xin.



Những hình ảnh quá đau lòng, tại sao con cái chúng ta dữ dằn, độc ác đến vậy. Học sinh có thể gây gổ, xích mích dẫn đến đánh nhau, cũng là chuyện bình thường, sau đó làm lành, hoà giải. Nhưng đông học sinh đánh hội đồng một bạn là bạo lực, là cái ác đang tồn tại trong môi trường giáo dục, rất nguy hiểm



Đáng sợ hơn khi có nhiều vụ đánh hội đồng là nữ sinh.



Trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip về một nữ sinh ở Hải Phòng bị nhiều người đánh đập dã man. Theo nội dung trong clip, nữ sinh mặc áo đen bị một người còn rất trẻ (chưa rõ danh tính) lao vào kéo tóc rồi dùng đầu gối đánh vào đầu. Nữ sinh bị đánh là học sinh Trường THCS Tô Hiệu, quận Lê Chân, nhóm nữ sinh liên quan đang học tại Trường THCS Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng.



Còn nhiều vụ tương tự, báo chí từng đưa tin, ví dụ "Thanh Hóa: "Tạm giữ nam sinh lớp 9 đánh bạn tử vong ở Hà Nam", "Thanh Hoá: Sẽ xử lý vụ nữ sinh lớp 11 hành hung nữ sinh lớp 12, bắt quỳ gối xin lỗi".



Nhưng ác hơn là những bạn khác không vào can, lại còn cổ vũ, dùng điện thoại quay để đưa lên mạng.



Nhiều học sinh bị bạn đánh đập không dám đi học, hoặc đi học trong lo sợ, trầm cảm vì bị khủng bố. Không thể học tốt được. Tuổi học trò là tuổi đẹp đẽ, trở thành nỗi ám ảnh.



Nếu cho rằng, hành vi bạo lực của các học sinh là do nhà trường không giáo dục tốt thực ra không đúng. Những em học sinh đánh đập bạn tàn ác như vậy là do cái gốc giáo dục từ gia đình.



Cho nên, ngăn chặn thảm hoạ bạo lực học đường phải là sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, các tổ chức xã hội, tôn giáo. Một mình nhà trường không gánh nổi trách nhiệm này.

