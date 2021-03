Bắt kẻ sàm sỡ nữ sinh vùng giáp ranh Quảng Nam – Đà Nẵng

Sáng 14.3, Công an xã Hòa Châu (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) cho biết đã bắt được nam thanh niên có biểu hiện bệnh hoạn, chuyên sàm sỡ nữ sinh khu vực nông thôn vùng giáp ranh Quảng Nam – Đà Nẵng.



Quý bị bắt quả tang sàm sỡ nữ sinh -ẢNH: NGUYỄN TÚ



Trước đó, Công an xã Hòa Châu liên tục nhận được phản ánh bức xúc của các trường học và người dân trên địa bàn về việc xuất hiện một nam thanh niên thường xuyên "thả dê", sàm sỡ nữ sinh và cả cô giáo.



Thời gian đối tượng này lộng hành là vào đầu giờ sáng sớm khi nhiều học sinh đến trường hoặc sau giờ tan trường.



Công an xã Hòa Châu tổ chức phương án theo dõi, mật phục. Lúc 12 giờ 30 phút ngày 12.3, công an xã đã bắt quả tang Thái Ngọc Quý (20 tuổi, ngụ thôn La Thọ 3, xã Điện Hòa, TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) sàm sỡ một nữ sinh lớp 11 Trường THPT Phan Thành Tài, khi nữ sinh này đang trên đường đến trường qua đoạn đường vắng người.



Lúc này, Quý điều khiển xe máy biển số 43S4 – 9452, tuy nhiên qua kiểm tra, công an xã xác định đây là biển số giả, biển số xe thật là 92D1-70197, Quý cũng không có bằng lái xe.



Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Công an xã Hòa Châu còn xác định, Quý cũng chính là đối tượng điều khiển xe máy sàm sỡ phụ nữ tại khu vực nông thôn TX.Điện Bàn, từng bị xử phạt hành chính.

Theo Nguyễn Tú (Thanh Niên Online)