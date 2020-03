Công an vào cuộc vụ nam điều dưỡng sàm sỡ phụ nữ ở chợ đêm

Cơ quan chức năng ở TP Long Xuyên đang khẩn trương làm rõ thêm những tình tiết khác có liên quan đến việc một điều dưỡng viên có hành vi sàm sỡ với phụ nữ ngoài đường để xử lý theo quy định.





Ngày 19-3, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đang thụ lý điều tra vụ nam điều dưỡng viên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh này tên T.L.M.Đ.K (SN 1995; ngụ phường Bình Đức, TP Long Xuyên) vì có hành vi sàm sỡ với một phụ nữ ngoài đường. Bị hại là chị N.T.K.Đ (SN 1999; ngụ xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).





Cơ quan CSĐT đang làm rõ thêm một số tình tiết khác có liên quan để xem xét có khởi tố vụ án, khởi tố bị can hay không đối với điều dưỡng viên này.





Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 8 giờ ngày 6-3, chị Đ. điều khiển xe máy và dựng tại một shop quần áo do bản thân đứng bán thuê ở khu vực chợ đêm thuộc khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa. Trong lúc chị Đ. lấy sào treo quần áo thì bất ngờ xuất hiện một thanh niên lạ mặt chạy xe máy và dùng tay sàm sỡ vào vùng kín của chị này rồi rú ga bỏ chạy, sau đó gây tai nạn giao thông.



Đến khoảng hơn 14 giờ cùng ngày, Công an phường Bình Đức nhận được thông tin từ Công an phường Mỹ Hòa rằng đối tượng vừa gây tai nạn giao thông là người đã dùng tay sàm sỡ với chị Đ. nên bàn giao cho đơn vị này xử lý.



Tại cơ quan công an, K. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên quyết định thụ lý điều tra. Trong trường hợp có dấu hiệu phạm tội, Cơ quan CSĐT sẽ xem xét đề xuất khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với điều dưỡng viên này để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy trình về tin báo tố giác tội phạm.



Theo T.Nốt (NLĐO)