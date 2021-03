Bản án nghiêm khắc dành cho thầy giáo dâm ô 4 nam sinh

Nguyễn Hoàng Nhựt, giáo viên ở huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đã bị tòa án tuyên phạt 7 năm tù giam vì có hành vi quan hệ tình dục và dâm ô với 4 nam sinh.



Bị cáo Nguyễn Hoàng Nhựt. (Nguồn: Báo Pháp luật)





Sáng 2/3, Tòa án nhân dân huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa kín xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Hoàng Nhựt, sinh năm 1982, ngụ tại ấp Phước Lộc, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 7 năm tù giam về hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo quy định tại điểm a, b, e khoản 2 Điều 145 và điểm b, c, d khoản 2 Điều 146 Bộ Luật hình sự năm 2015.



Cụ thể, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Dương Minh Châu, tháng 6/2019, vào các trang mạng xã hội dành cho người đồng tính nam, Nguyễn Hoàng Nhựt phát hiện em L (sinh năm 2005, ngụ tại ấp B4, xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu là học sinh lớp 9/2, Trường Trung học cơ sở Phước Minh) do Nhựt phụ trách giảng dạy môn Sinh học có tham gia các trang này.



Để tiếp cận L, khi đến tiết dạy tại lớp, Nhựt lấy lý do em nói chuyện riêng nên phạt dọn dẹp vệ sinh tại phòng thí nghiệm của trường.



Khi L dọn dẹp vệ sinh xong, Nhựt nảy sinh ý định dâm ô với em. Được khoảng 2 phút, phát hiện có người ở ngoài phòng thí nghiệm, Nhựt kêu em L trở lại lớp học.



Khoảng một tuần sau, Nhựt nảy sinh ý định quan hệ tình dục với L. Vì vậy, Nhựt điện thoại gọi em đến nhà Nhựt phụ mang sổ sách vào trường. Khi L đến, Nhựt đề nghị quan hệ tình dục và L đồng ý.



Ngoài ra, Nhựt còn thực hiện hành vi dâm ô và quan hệ tình dục với ba học sinh khác, cùng sinh năm 2005, ngụ tại xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.



Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Dương Minh Châu, Nguyễn Hoàng Nhựt đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo Phạm Thanh Tân (TTXVN/Vietnam+)