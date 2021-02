Cầm mã tấu chém người không thành, thanh niên 29 tuổi bị đối phương nổ súng bắn trọng thương

Cầm mã tấu xông vào chém người nhưng không trúng, Dũng bị đối phương cầm vật nghi là súng bắn đạn cao su bắn bị thương ở vùng bụng, lưng và cánh tay.



Ảnh minh họa một vụ nổ súng.

Ngày 1/2, nguồn tin của PV cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an huyện Bình Chánh điều tra, truy xét nhóm đối tượng nghi dùng súng bắn người trọng thương tại quán nhậu trên địa bàn xã Bình Hưng.

Theo đó, khoảng 22h ngày 29/1, anh T.H.P (40 tuổi, ngụ quận 11) cùng Lê Quốc Toàn (36 tuổi, ngụ H. Bình Chánh), Lê Thanh Hoàng (32 tuổi, quê Đồng Tháp) ngồi nhậu tại một quán nhậu T.X, xã Bình Hưng.

Lúc này, Trần Hữu Dũng (29 tuổi, quê Bình Thuận) được một đối tượng tên Sỹ (chưa rõ lai lịch) chở đến quán nhậu trên. Dũng được cho là cầm mã tấu xông vào chém anh P., Hoàng, Toàn nhưng cả 3 may mắn né được.

Bực tức, Hoàng cầm một vật nghi là súng bắn đạn cao su chĩa về hướng Dũng rồi bắn, sau đó đưa súng cho Toàn bắn về phía Dũng, khiến anh Dũng bị thương ở bụng, lưng và cánh tay.

Sau khi gây án, nhóm của Hoàng bỏ đi, Dũng được đưa vào bệnh viện để điều trị. Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh đã phối hợp với PC02 có mặt tại hiện trường, điều tra truy xét nhóm đối tượng có liên quan.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ 5 vỏ đạn và một viên đạn. Công an sau đó đã mời P. về làm việc, tại đây, P. khai nhận bắn người do mâu thuẫn trong việc Dũng và vợ của P. có quan hệ tình cảm với nhau.

Theo Đăng Khôi (Dân Việt)