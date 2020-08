Cậu bé chân trần vác khúc măng rừng gửi miền xuôi chống dịch

Bức thư kêu gọi của UBMTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My có đoạn viết: "Còn nhớ mỗi lần sau thiên tai mưa lũ ở Nam Trà My, hàng chục đoàn người, đoàn xe ở đồng bằng với đầy ắp quà, nhu yếu phẩm kịp thời lên huyện nhà để sẻ chia gian khó, vơi bớt một phần cực nhọc cho bà con. Đó là nhân nghĩa, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Điều này đồng bào Nam Trà My ai cùng nhìn thấy, đều biết và rất trân quý tình cảm đó... Nay, dịch bệnh COVID-19 hoành hành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân cùng chung sức ủng hộ phòng, chống dịch. Và, trong lúc gian khó như thế này, bà con ở đồng bằng rất cần sự sẻ chia, hỗ trợ vật chất - tinh thần của chúng ta để mọi người có thêm động lực cùng với cả hệ thống chính trị tham gia chống dịch thắng lợi... Dẫu biết rằng, cuộc sống đồng bào huyện nhà còn nhiều khó khăn, nhưng trong lúc chống dịch COVID-19 như chống giặc, thì đây chính là thời điểm tuyệt vời để chúng ta thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, sẻ chia với miền xuôi".