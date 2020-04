Nhậu xong đăng facebook, bị xử phạt vì tụ tập ăn uống đông người

UBND huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh vừa xử phạt một nhóm người tụ tập ăn uống đông người tại một nhà hàng, giữa dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Nhóm thanh niên tụ tập ăn uống tại nhà hàng lẩu nướng 88, huyện Đầm Hà. Ảnh được đăng lên mạng xã hội sau đó được gỡ xuống.

Trước đó, vào tối 1.4, qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội Facebook, Công an huyện Đầm Hà đã phát hiện bức ảnh một nhóm thanh niên tụ tập ăn uống đông người.

Sau khi rà soát, xác minh, Công an huyện Đầm Hà đã xác định được địa điểm tổ chức ăn uống là tại nhà hàng Lẩu nướng 88, địa chỉ tại phố Chu Văn An, thị trấn Đầm Hà do P.V.M. (SN 1988, trú tại phố Hoàng Ngân, thị trấn Đầm Hà) làm chủ quán.

Sau khi được triệu tập đến cơ quan Công an, thanh niên này khai nhận, khoảng 19 giờ ngày 1.4, P.V.M. có mời nhóm bạn gồm 7 người đến quán của mình ăn uống.

Để tránh sự chú ý của người dân và các cơ quan chức năng, M. đã đóng kín cửa, nhưng vẫn có người phát hiện và chụp ảnh, đăng tải lên Facebook cá nhân (người này ngay sau đó đã gỡ ảnh xuống).

Tại Cơ quan Công an, cả 8 thanh niên đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình và cam kết sửa chữa khuyết điểm, không để tái phạm.

Căn cứ tính chất của vụ việc và hành vi vi phạm của từng trường hợp, nhằm răn đe, nâng cao ý thức cho người dân trong việc thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND huyện Đầm Hà ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với P.V.M. (chủ quán) về hành vi tổ chức tập trung đông người; phạt 200.000đ/người về hành vi không đeo khẩu trang và tụ tập đông người đối với 7 thanh niên còn lại.