An Khê: Tập trung xử lý rác thải

(GLO)- Nhà máy xử lý rác thải được đầu tư 117 tỷ đồng với mục tiêu thu gom, xử lý rác thải cho người dân các xã, phường trên địa bàn thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai), nhưng nghịch lý xảy ra khi chính khu xử lý rác thải này đang gây ô nhiễm môi trường. Ủy ban nhân dân thị xã đang tập trung xử lý rác thải.

Bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm môi trường

Khu thu gom rác của thị xã An Khê đi vào hoạt động từ năm 2008 với diện tích 1,8 ha. Trung bình mỗi ngày, tại đây tiếp nhận 30-32 tấn rác thải sinh hoạt được thu gom từ các phường: An Bình, Tây Sơn, An Phú, An Tân, Ngô Mây và xã Thành An, Song An. Trong đó, 1/3 số rác thải được xử lý tại Nhà máy xử lý rác thải, số còn lại được tập kết về bãi rác để xử lý theo hình thức phun khử khuẩn, rồi đốt nên gây ô nhiễm môi trường.

Bà Nguyễn Thị Oanh (thôn An Thượng 3, xã Song An) cho biết, bà có hơn 5 sào mì nằm gần bãi rác. Mỗi lần tới đây canh tác, bà thường phải hứng chịu mùi hôi thối từ bãi rác và ruồi nhặng đeo bám. Nhất là vào mùa mưa, nước rỉ của rác chảy tràn vào rẫy mì gây hư hỏng nông sản khiến nhiều lần gia đình bị thất thu. “Không chỉ riêng tôi, nhiều hộ có ruộng lúa nằm gần bãi rác đều bị ảnh hưởng, thậm chí có hộ còn không thể canh tác vì nước từ bãi rác rỉ ra gây giảm năng suất cây trồng”-bà Oanh nói.

Hàng ngày, Nhà máy xử lý rác thải thị xã An Khê đốt khoảng 10 tấn rác. Ảnh: Minh Thương

Ông Khưu Doãn Huân-Chủ tịch UBND xã Song An-cho biết, khu thu gom rác được xây dựng trên địa bàn xã đi vào hoạt động đã lâu và khu vực tập kết rác lộ thiên nên ảnh hưởng đến các hộ dân có ruộng rẫy xung quanh. Ủy ban nhân dân xã mong thị xã có phương án sớm khắc phục tình trạng rác thải ùn ứ gây ô nhiễm môi trường.

Nói về vấn đề này, ông Hồ Mộng Điệp-Trưởng ban Quản lý Nhà máy xử lý rác thải và Dịch vụ đô thị thị xã An Khê cho hay, bãi rác của thị xã đi vào hoạt động đã hơn 13 năm nên hiện đã đầy rác. Bên cạnh đó, cuối tháng 1-2022, hệ thống quạt hút của lò đốt bị hỏng nên Nhà máy xử lý rác tạm dừng hoạt động để sửa chữa dẫn đến toàn bộ rác thải được tập kết về bãi rác gây quá tải.

Tại bãi rác lộ thiên trên địa bàn xã Song An (thị xã An Khê), rác cũ được đốt, rác mới hàng ngày được tập kết về gây ô nhiễm mô trường. Ảnh: Minh Thương

“Để xử lý tình trạng này, UBND thị xã đã giao cho Ban Quản lý Nhà máy khẩn trương khắc phục sự cố tại nhà máy xử lý rác. Đến ngày 20-2 , sự cố hư hỏng đã được khắc phục và Nhà máy cũng đã hoạt động trở lại bình thường. Riêng rác thải ùn ứ tại bãi rác, Ban Quản lý đang phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành đào hố và chôn lấp nhằm hạ độ cao của bãi rác”-ông Điệp nói.

Tập trung xử lý rác thải

Theo tìm hiểu của P.V, để hạn chế việc chôn lấp rác thải, cuối năm 2012, UBND thị xã đã đầu tư 117 tỷ đồng để xây dựng Nhà máy xử lý rác thải với công suất phân loại, xử lý 30 tấn/ngày. Đến năm 2017, Nhà máy đi vào hoạt động. Năm 2021 và 2022, UBND thị xã đã chi gần 1,9 tỷ đồng/năm để mua nguyên liệu đốt rác và tiền nhân công vận hành Nhà máy cùng 200 triệu đồng/năm để san ủi, mua hóa chất xử lý rác thải tại bãi rác. Tuy nhiên, công suất thực tế của Nhà máy rác chỉ xử lý được 1/3 số rác thải phát sinh trong ngày. Do vậy, để xử lý hiệu quả vấn đề rác thải, UBND thị xã An Khê đã đề ra nhiều giải pháp nhằm xử lý trong thời gian tới.

Liên quan đến nội dung này, ông Phạm Quang Bửu-Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã-cho biết: Cuối năm 2021, UBND thị xã đã giao cho Ban Quản lý khảo sát thiết kế xử lý dứt điểm bãi rác này theo hình thức đào hố, phun khử khuẩn, đốt và chôn lấp. Trên cơ sở này, Ban Quản lý đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu chủ trương đầu tư xử lý bãi rác lộ thiên phấn đấu đến tháng 6-2022 sẽ xử lý đúng quy trình, dứt điểm để đóng cửa bãi rác lộ thiên này. Ban Quản lý cũng sẽ phối hợp với phòng ban liên quan thu hồi, bồi thường, mở rộng bãi rác mới liền kề bãi rác cũ với diện tích khoảng 8.000 m2 để đảm bảo cho công tác xử lý rác thải.

Năm 2021, thị xã An Khê xuất kinh phí gần 1,9 tỷ đồng để trả tiền nhân công vận hành nhà máy rác và mua nhiên liệu đốt rác. Ảnh: Minh Thương

Trao đổi với P.V, ông Đặng Quốc Hoài Huy-Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê-cho biết: Ngay sau khi khắc phục thành công sự cố hư hỏng của Nhà máy xử lý rác thải, UBND thị xã đã chỉ đạo Ban Quản lý Nhà máy xử lý rác và Dịch vụ đô thị thường xuyên duy tu, bảo dưỡng hệ thống máy móc để đảm bảo hoạt động đúng công suất và hoạt động thường xuyên, liên tục, đúng quy trình nhằm xử lý tốt rác thải. Đối với bãi rác lộ thiên, UBND thị xã định hướng chỉ đạo cho các ngành lựa chọn phương án xử lý và chậm nhất trong tháng 6-2022 sẽ xử lý dứt điểm và đề nghị các cấp thẩm quyền cho phép đóng cửa đối với bãi rác này. Đồng thời, đầu tư mở rộng bãi rác mới đáp ứng các điều kiện xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường.

“Về lâu dài, thị xã kêu gọi các nhà đầu tư tiếp nhận đầu tư thêm các hạng mục xử lý rác thải của Nhà máy xử lý rác thải. Qua đó, nhằm hạn chế chôn lấp rác thải đạt dưới 10%. Hiện UBND thị xã đã giao cho Ban Quản lý Nhà máy xử lý rác thải và Dịch vụ đô thị thị xã nghiên cứu, đánh giá lại toàn bộ Nhà máy và đề xuất cơ chế để báo cáo tỉnh và các sở, ngành có định hướng làm việc với các nhà đầu tư trong thời gian tới”-Phó Chủ tịch UBND thị xã thông tin thêm.