Điểm sáng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"

(GLO)- Công an xã Ia Hiao (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả để bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Qua đó, đơn vị trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của lực lượng Công an toàn tỉnh.





Đại úy Phạm Văn Hùng-Trưởng Công an xã Ia Hiao-cho biết: Xã có 9 thôn, làng với 1.995 hộ/8.877 khẩu, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 75%. Địa bàn xã có tuyến quốc lộ 25 đi qua và tiếp giáp với thị xã Ayun Pa. Trước đây, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã tương đối phức tạp. Sau khi nhận nhiệm vụ theo đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, Công an xã Ia Hiao đã chủ động tham mưu Công an huyện và cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo tổ chức các đợt ra quân tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Công an xã Ia Hiao thường xuyên phối hợp với các Đội nghiệp vụ Công an huyện Phú Thiện để nắm chắc tình hình địa bàn. Ảnh: R'Ô HOK

Với những thành tích đạt được, năm 2021, Công an xã Ia Hiao đã được Giám đốc Công an tỉnh công nhận là đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân và tặng danh hiệu đơn vị thi đua quyết thắng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Cùng với đó, Công an xã Ia Hiao phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ chủ động nắm chắc tình hình địa bàn để kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc phát sinh. Đơn vị cũng chú trọng tuyên truyền cho người dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; phối hợp với hệ thống chính trị thôn, làng, người uy tín, chức sắc tôn giáo tuyên truyền, vận động người dân chăm lo quản lý, giáo dục con cái, không để con em vi phạm pháp luật. Đặc biệt, Công an xã đã đẩy mạnh xây dựng và phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các mô hình: “Xây dựng xã Ia Hiao điển hình phòng-chống thanh-thiếu niên phạm tội, vi phạm pháp luật gắn với mô hình camera giám sát an ninh”, “Mạng xã hội với pháp luật vì bình yên cuộc sống”...

Qua đó, Công an xã Ia Hiao đã xử lý nhiều trường hợp thanh-thiếu niên tổ chức tụ tập đua xe, nẹt pô, trộm cắp, gây rối; tổ chức gặp gỡ, gọi hỏi răn đe, yêu cầu số thanh-thiếu niên này ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật. Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác nên tình hình an ninh trật tự tại địa phương đi vào ổn định, số vụ phạm pháp giảm đáng kể. “Từ năm 2021 đến nay, chúng tôi đã tổ chức 18 đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thu hút 2.656 lượt người tham gia. Qua tuyên truyền, vận động, người dân đã giao nộp 9 quả đạn M79, 1 viên đạn pháo, 11 khẩu súng cồn tự chế, 1 súng kíp cho Công an xã. Đặc biệt, từ tháng 7-2021 đến nay, trên địa bàn không còn xảy ra các vụ phạm pháp, an ninh trật tự ổn định”-Đại úy Hùng thông tin.



Ông Ksor Nhuă-Trưởng thôn Chư Plah Jah-cho biết: “Trước kia, trong làng thường xuyên xảy ra tình trạng thanh-thiếu niên phạm tội, nổi cộm là hành vi trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, phá hoại tài sản, tụ tập gây rối, điều khiển phương tiện giao thông nẹt pô, đánh võng, chạy quá tốc độ… Từ khi Công an chính quy thường xuyên tuần tra, nhắc nhở bà con chấp hành các quy định pháp luật nên tình hình an ninh trật tự trong làng ổn định”.



Trao đổi với P.V, bà Ksor H'Tem-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hiao-cho biết: Từ khi lực lượng Công an chính quy được điều động về xã, nhiều vướng mắc trong quản lý cư trú, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, tội phạm, tệ nạn xã hội được kéo giảm. “Cùng với việc xây dựng nhiều mô hình hiệu quả, Công an xã Ia Hiao còn là đơn vị đầu tiên trên địa bàn huyện triển khai mô hình camera giám sát an ninh. Hiện nay, hệ thống camera được lắp đặt tại vị trí trọng điểm dọc theo quốc lộ 25 và các thôn, làng đã phục vụ đắc lực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương”-bà H'Tem cho hay.



R'Ô HOK