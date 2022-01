Công an huyện Ia Pa dẫn đầu phong trào "Vì an ninh Tổ quốc"

(GLO)- Với tinh thần “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và được Bộ Công an tặng cờ thi đua.

Năm 2021, huyện Ia Pa trải qua 3 đợt dịch Covid-19 khi xuất hiện nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong bối cảnh đó, với vai trò “Lá chắn phòng-chống dịch Covid-19”, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn cùng với hệ thống chính trị huyện hoàn thành xuất sắc “nhiệm vụ kép” vừa chống dịch, vừa bảo đảm an ninh trật tự. Theo đó, Công an huyện đã cử trên 500 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia truy vết 75 F0, gần 2.000 F1 và trên 3.000 F2, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu cách ly, điều trị, chốt kiểm soát dịch, các khu vực phong tỏa; kiểm soát trên 10.000 phương tiện và công dân từ vùng có dịch về địa bàn, xử lý những trường hợp vi phạm quy định về phòng-chống dịch…

Cùng với lực lượng ở tuyến đầu, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an huyện đã kịp thời tham mưu, phối hợp vận động, quyên góp, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, trang-thiết bị y tế cho các đơn vị phòng-chống dịch và người dân với tổng giá trị hơn 150 triệu đồng; giúp đỡ người nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, trong năm qua, đơn vị đã vận động đóng góp được trên 320 triệu đồng để ủng hộ đồng bào gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, thiên tai lũ lụt.

Song song với nhiệm vụ phòng-chống dịch Covid-19, Công an huyện Ia Pa luôn chủ động, tích cực tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo thực hiện hiệu quả các hoạt động bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Nổi bật là đơn vị đã bảo vệ tuyệt đối an toàn thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm và các sự kiện chính trị quan trọng. Đồng thời, đơn vị thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, bảo đảm an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ngăn chặn hoạt động của FULRO, “Tin lành Đê ga”; chủ động triển khai quyết liệt, hoàn thành chỉ tiêu dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, quản lý, cấp căn cước công dân.

Hội Phụ nữ Công an huyện Ia Pa trao quà cho học sinh nghèo tại thôn Đak Chă, xã Ia Ma Rơn. Ảnh: Phạm Long

Bên cạnh đó, Công an huyện đã triển khai hiệu quả 7 mô hình bảo đảm an ninh trật tự, tạo nên thế trận khép kín trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Trong đó, nhiều mô hình đã hỗ trợ hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm, vi phạm pháp luật, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng và đang được nhân rộng như mô hình “Dòng họ Rmah tự quản về an ninh trật tự” tại xã Ia Ma Rơn; mô hình “Thôn làng bình yên, không có tội phạm” tại xã Kim Tân và xã Ia Broăi; mô hình “Camera an ninh” tại xã Pờ Tó và xã Ia Ma Rơn góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Cũng trong năm qua, Công an huyện đã điều tra làm rõ trên 90% vụ án, vụ việc, tỷ lệ điều tra án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; khám phá tội phạm trộm cắp tài sản đạt 83,33%, thu hồi tài sản trao trả cho chủ sở hữu ước tính khoảng hơn 100 triệu đồng; bắt, vận động đầu thú 5 đối tượng truy nã. Tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt trên 90,6%. Hoạt động tố tụng hình sự luôn đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Với thành tích đạt được, Công an huyện Ia Pa đã được Bộ Công an tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021. Thượng tá Trần Việt Dũng-Trưởng Công an huyện-chia sẻ: “Đây là phần thưởng cao quý, xứng đáng với những quyết tâm, nỗ lực không ngừng nghỉ, vượt qua mọi thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tập thể cán bộ, chiến sĩ trong năm qua. Thời gian tới, nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội dự báo gặp nhiều khó khăn, thách thức bởi những diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19 và tác động của tình hình kinh tế-xã hội. Tập thể Công an huyện Ia Pa quyết tâm đoàn kết, thống nhất, cùng nhau nỗ lực hơn nữa để bảo đảm ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”.