Công an huyện Đak Pơ: Lá cờ đầu trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc

(GLO)- Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần đem lại sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Thượng tá Hoàng Trung Thông-Trưởng Công an huyện Đak Pơ-cho hay: Thời gian qua, lãnh đạo đơn vị luôn bám sát đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác Công an. Qua đó, Công an huyện đã chủ động trong công tác, phát huy tinh thần đoàn kết, tham mưu giúp lãnh đạo Công an tỉnh, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, cấp ủy, chính quyền các xã trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở từng địa bàn.

Về chuyên môn nghiệp vụ, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng đội nghiệp vụ và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Đặc biệt, từ năm 2019, Công an huyện phối hợp cùng các lực lượng chức năng xóa bỏ hoạt động tà đạo “Hà Mòn” tại xã An Thành. Trong dịp diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương, đơn vị luôn bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Một trong những điểm mạnh của Công an huyện Đak Pơ chính là việc áp dụng nhiều mô hình hay, sáng tạo ở cơ sở nhằm phòng-chống tội phạm một cách có hiệu quả. Trên địa bàn huyện hiện có 14 mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Riêng trong năm 2020, huyện đã xây dựng 3 mô hình mới gồm: “Chi hội Nông dân tự quản về an ninh trật tự” tại thôn An Sơn (xã Cư An) và làng Kuk Kôn (xã An Thành); “Phụ nữ nói không với tín dụng đen” tại thôn Tân Hiệp, xã Tân An”; “Làng không có vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái pháp luật” tại các làng: Mông, Groi, Bung Tờ Số, Brang Đak Kliết của xã Ya Hội. Ông La Văn Minh (làng Mông, xã Ya Hội) chia sẻ: “Trước đây, tôi tự chế một khẩu súng hơi để mang đi bắn chim. Sau nghe lực lượng Công an tuyên truyền đó là hành vi vi phạm pháp luật, tôi tự nguyện giao nộp khẩu súng cho Công an”. Theo số liệu của Công an huyện, trong năm 2020, đơn vị đã thu hồi 58 vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, tăng 32% so với năm 2019.

Thượng tá Hoàng Trung Thông (thứ 3 từ phải qua) thay mặt tập thể Công an huyện Đak Pơ nhận cờ thi đua của Bộ Công an. Ảnh: Văn Ngọc

Công tác đấu tranh trấn áp tội phạm cũng được Công an huyện Đak Pơ đặt lên hàng đầu. Thời gian qua, trên địa bàn huyện không để xảy ra tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm băng nhóm, tội phạm liên quan “tín dụng đen”, đòi nợ thuê.

Trong năm 2020, tình hình tội phạm hình sự đã được kiềm chế, tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt 91,66%, tăng cao so với chỉ tiêu đặt ra là trên 80%. Tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt 91,8%, trong khi chỉ tiêu là trên 90%; tiến hành bắt giữ 75% tổng số đối tượng truy nã. Để kiềm chế, phòng ngừa hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật từ cơ sở, Công an huyện đã tổ chức cho các đội nghiệp vụ kết nghĩa với các làng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giải quyết tình hình mâu thuẫn, đánh nhau tại địa phương.

Năm 2020, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện đã được kiềm chế. Công an huyện đã tích cực tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông tại 45 thôn, làng, tổ dân phố với hơn 2.700 lượt người tham gia; tuyên truyền tại 12 trường học với hơn 4.300 lượt người tham gia. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến tỉnh lộ 677, đường Trường Sơn Đông, khu đông dân cư… Qua đó, lực lượng Công an đã phát hiện và lập biên bản hơn 3.000 trường hợp vi phạm, phạt hơn 2.900 trường hợp với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Theo Thượng tá Hoàng Trung Thông, ngoài công tác chuyên môn nghiệp vụ, Công an huyện cũng chú trọng tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện. Năm 2020, cán bộ, chiến sĩ đã quyên góp ủng hộ quỹ từ thiện hơn 118 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, đơn vị đã hỗ trợ 10 gia đình thoát nghèo, tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện thường xuyên và đột xuất, hỗ trợ gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, đơn vị cũng đã nhận giúp đỡ 1 người già neo đơn ở làng Kuk Kol, xã An Thành.

“Đến nay, Công an huyện cũng đã hoàn thành việc bố trí 5 Công an chính quy/xã theo quyết định điều động của Giám đốc Công an tỉnh. Thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những mặt hạn chế, khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng địa bàn ổn định về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội”-Trưởng Công an huyện Đak Pơ nhấn mạnh.

VĂN NGỌC