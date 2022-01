Lan tỏa phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc

(GLO)- Năm 2021, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh trật tự và sự ổn định, phát triển của địa phương.

Trong năm 2021, trước bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến khó lường, lực lượng Công an tỉnh đã chủ động nắm, dự báo, phân tích, đánh giá đúng, sát tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự; bảo đảm an ninh, an toàn thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; hoàn thành và vượt 81/87 chỉ tiêu nhiệm vụ công tác Công an do Quốc hội, Bộ Công an giao. Đồng thời, lực lượng Công an đã tham gia quyết liệt ở tuyến đầu, thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa triển khai công tác chuyên môn, vừa đảm bảo phòng-chống dịch Covid-19, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng phòng ngừa, ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh trên địa bàn. Sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng-chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, Công an tỉnh Gia Lai vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba.

Công tác bảo đảm an ninh chính trị được triển khai quyết liệt, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. An ninh chính trị trên địa bàn tỉnh được giữ vững; các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị đều được tham mưu giải quyết dứt điểm, không để nảy sinh phức tạp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội, Bộ Công an đề ra, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội. Tội phạm hình sự kéo giảm, không để xảy ra tội phạm có tổ chức, hoạt động băng, nhóm phức tạp; tỷ lệ điều tra, phá án vượt chỉ tiêu được giao; công tác điều tra, xử lý tội phạm bảo đảm, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Chủ động tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm về ma túy, kinh tế, môi trường. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, quản lý cư trú được tăng cường. Tập trung, triển khai quyết liệt Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân; tai nạn giao thông giảm 3 chỉ số; chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, số vụ cháy giảm mạnh so với năm 2020. Công tác đấu tranh, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ đạt kết quả tích cực; tổng kết đợt cao điểm, Công an tỉnh Gia Lai đứng thứ 2 toàn quốc, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an biểu dương, khen thưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tặng bằng khen cho Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy (Công an tỉnh) vì có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, phá án. Ảnh: Lê Ánh

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng chuyển biến tích cực. Cấp ủy các tổ chức Đảng thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Công tác chính trị tư tưởng được chú trọng, tiến hành thường xuyên, nghiêm túc. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng-chống tham nhũng bảo đảm kịp thời, đúng quy định. Công tác tài chính, hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác, chiến đấu ngày càng nâng lên, từng bước xây dựng chính phủ điện tử trong lực lượng Công an. Việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy bảo đảm lộ trình. Đến nay, 100% Công an cấp xã là tổ chức Công an chính quy; chất lượng các mặt công tác của Công an xã được nâng lên, bám xã, bám làng, gần gũi với Nhân dân, an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở được bảo đảm, các chỉ số an ninh, an toàn ngày càng có những chuyển biến tích cực.

Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, mà trọng tâm là phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc. Qua 18 phong trào, đợt thi đua triển khai thực hiện trong năm 2021, các đơn vị, Công an địa phương xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng hơn 1.000 mô hình, gương điển hình tiên tiến. Bước đầu có 2 mô hình được Bộ Công an công nhận, đánh giá cao; 2 mô hình được UBND cấp huyện nhân rộng trên địa bàn; 2 điển hình cá nhân cấp bộ, 3 điển hình cấp tỉnh, 38 điển hình cấp Công an tỉnh, 141 tập thể, 387 cá nhân được các cấp khen thưởng nhân tố điển hình trong công tác, chiến đấu.

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong các mặt công tác, được các cấp, các ngành và người dân ghi nhận, đánh giá cao. Năm 2021, toàn lực lượng có 1.074 tập thể, cá nhân được khen thưởng, trong đó có 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, 1 cờ thi đua của Chính phủ, 22 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba, 6 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều hình thức khen thưởng khác cùng nhiều thư khen ngợi, cảm ơn của người dân trên địa bàn. Tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2021, Công an tỉnh được Bộ Công an tặng cờ thi đua; các tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh được tặng cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh và nhiều danh hiệu thi đua vinh dự khác.