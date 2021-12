Xứng đáng là đơn vị dẫn đầu phong trào "Vì an ninh Tổ quốc"

(GLO)- Huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) là một trong những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Để đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Công an huyện đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động triển khai các mặt công tác nhằm giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Đấu tranh ngăn chặn tội phạm

Năm 2020, Công an huyện Chư Sê phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tập trung đấu tranh với các đối tượng hoạt động, nhóm họp trái phép cái gọi là đạo “Blung Hlơu” (là tà đạo do đối tượng Rah Lan Nglol lưu vong ở Mỹ lập ra thay thế “Tin lành Đê ga”), âm mưu phục hồi hoạt động FULRO, gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc. Ngày 21-12-2020, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Rah Lan Rah (SN 1977), Siu Chõn (SN 1975), Rah Mah Thêm (SN 1992, cùng trú tại xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê) để điều tra về hành vi phá hoại chính sách đoàn kết; đồng thời, ra quyết định truy nã đối với Rah Lan Nglol (SN 1955, đối tượng FULRO lưu vong). Công an huyện Chư Sê cũng đã phối hợp gọi hỏi, đấu tranh với hàng chục đối tượng, phá rã hoàn toàn 4 điểm nhóm hoạt động “Blung Hlơu” với nhiều đối tượng liên quan; tổ chức 5 buổi phát động tại các làng thuộc xã Bờ Ngoong, đưa 37 đối tượng tham gia hoạt động “Blung Hlơu” ra kiểm điểm trước dân.

Nói về công tác đấu tranh ngăn chặn hoạt động “Blung Hlơu” trên địa bàn huyện thời gian qua, Thượng tá Nguyễn Văn Thông-Phó Trưởng Công an huyện Chư Sê-cho biết: “Để đấu tranh triệt xóa nhóm đối tượng hoạt động “Blung Hlơu” trên địa bàn xã Bờ Ngoong và các xã lân cận, lực lượng trinh sát an ninh Công an huyện phải ngày đêm bám địa bàn, vừa tuyên truyền, vận động người dân không nghe các đối tượng FULRO lưu vong xuyên tạc, có hành vi sai trái ảnh hưởng đến an ninh trật tự, vừa nắm tình hình, xác định vai trò của những đối tượng cầm đầu để đấu tranh, xử lý theo quy định pháp luật. Ngày 2-8-2021, Tòa án nhân dân tỉnh đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 3 bị cáo trên từ 5 năm 6 tháng tù đến 6 năm tù về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”. Liên quan đến vụ án này, Công an huyện đã phối hợp gọi hỏi, răn đe 19 đối tượng tại làng Klú và làng Lê Anh (xã Ia Tiêm), đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, tranh thủ sự giúp đỡ của già làng, người uy tín, chức sắc trong tôn giáo đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức cảnh giác không mắc lừa kẻ xấu”.

Thượng tá Nguyễn Văn Hào-Trưởng Công an huyện Chư Sê quán triệt công tác điều tra án cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Ảnh: Nguyễn Hữu

Trên lĩnh vực đấu tranh, ngăn chặn tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, Công an huyện đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, kéo giảm 18 vụ phạm pháp hình sự (49/76 vụ) so với cùng kỳ năm 2020, tỷ lệ điều tra phá án đạt 87,8%; án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Trong đó, Công an huyện đã đấu tranh, khởi tố 5 vụ, 6 đối tượng phạm tội về kinh tế; khởi tố 8 vụ, 10 bị can liên quan đến mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; lập hồ sơ đưa 13 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc.

Lan tỏa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đội nghiệp vụ Công an huyện, Công an các xã, thị trấn và chính quyền địa phương đã duy trì, nhân rộng 14 mô hình đảm bảo an ninh trật tự cùng hơn 260 tổ tự quản, tổ hòa giải với hơn 1.300 thành viên. Qua đó, lực lượng Công an đã phát huy được sức mạnh của quần chúng nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại các thôn, làng, tổ dân phố. Để người dân kịp thời tố giác tội phạm, cấp ủy, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo Công an 15 xã, thị trấn lập các địa chỉ Zalo, Facebook, qua đó tuyên truyền pháp luật và thông báo các thủ đoạn hoạt động của tội phạm để bà con cảnh giác. Đồng thời, lực lượng Công an công khai số điện thoại trực ban để người dân chủ động cung cấp thông tin vụ việc, tố giác tội phạm nhằm kịp thời vào cuộc đấu tranh xử lý.

Trong năm 2021, các tổ, đội công tác Công an huyện và Công an các xã, thị trấn đã phối hợp tổ chức 35 đợt tuyên truyền với hơn 4.500 lượt người tham gia; tiếp xúc tranh thủ hơn 100 lượt người uy tín, già làng, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo để vận động người dân chấp hành tốt pháp luật. Đặc biệt, thời gian qua, khi dịch Covid-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, Công an huyện đã phối hợp với lực lượng y tế huyện thực hiện biện pháp khoanh vùng, truy vết F1, F2 để dập dịch, đảm bảo an toàn tại các khu cách ly. Bên cạnh đó, đơn vị tích cực vận động quyên góp nhu yếu phẩm để chia sẻ với những hoàn cảnh gặp khó khăn do dịch bệnh. Cụ thể, đơn vị phối hợp trao 110 suất quà với tổng trị giá gần 50 triệu đồng cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Kông Htok và xã Ia Ko; tặng 100 suất quà (300 ngàn đồng/suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; xây tặng 1 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo tại xã Hbông trị giá 70 triệu đồng; quyên góp nhu yếu phẩm, tổ chức 3 đợt hỗ trợ người dân về quê tránh dịch đi qua chốt cầu 110 (huyện Chư Pưh) và tại các khu cách ly trên địa bàn huyện với tổng trị giá 72 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Văn Hào-Trưởng Công an huyện Chư Sê-thông tin: “Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, ngay từ đầu năm 2021, đơn vị đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đến từng đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn và cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, mỗi tập thể, cá nhân đã phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác; giúp đỡ nhau cùng phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cấp ủy, lãnh đạo Công an huyện cũng đã kịp thời tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện nhiều nội dung quan trọng để chỉ đạo lực lượng Công an và các ban, ngành, đoàn thể cùng vào cuộc xử lý những vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công an huyện đã nỗ lực thực hiện “nhiệm vụ kép”: vừa chủ động đấu tranh trấn áp tội phạm, vừa phối hợp phòng-chống dịch bệnh. Qua đó, hàng chục lượt tập thể, cá nhân của đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác được lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh và chính quyền địa phương các cấp khen thưởng. Vừa qua, Công an huyện Chư Sê được Hội đồng thi đua khen thưởng Công an tỉnh đề nghị Bộ Công an tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021. Đây vừa là nguồn động viên, khích lệ tinh thần, vừa là động lực để tập thể đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn”.