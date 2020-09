Tỉnh Phú Yên khai trương tuyến du lịch cao nguyên Vân Hòa

Tuyến du lịch cao nguyên Vân Hòa có nhiều địa điểm tham quan như: di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà thờ Bác Hồ và Địa đạo Gò Thì Thùng; Hội trường Mùa Xuân; vườn đỏ; nông trại nông sản sạch.



Du khách chọn lựa các trái cây địa phương khi tham quan tuyến du lịch cao nguyên Vân Hòa. (Nguồn: TTXVN phát)



Ngày 26/9, tại di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà thờ Bác Hồ (xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên tổ chức lễ kỷ niệm ngày Du lịch thế giới (27/9) và khai trương tuyến du lịch cao nguyên Vân Hòa.



Đây là hoạt động nhằm kích cầu du lịch sau dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.



Tuyến tham quan xuất phát từ quốc lộ 1 đi về hướng Bắc. Khi đến ngã tư Hòa Đa có thể dừng lại để ăn sáng đặc sản bánh hỏi lòng heo Hòa Đa sau đó theo tuyến đường ĐT643 để đến các điểm tham quan.



Đây là tuyến du lịch có nhiều điểm du lịch cộng đồng như: trải nghiệm thực tế tại vườn đỏ, trồng rau và chế biến các món ăn từ rau tại BB farm; thưởng thức các món ăn truyền thống của vùng cao nguyên Vân Hòa.



Các điểm tham quan như: Hội trường Mùa Xuân, Nhà thờ Bác Hồ không thực hiện thu phí du khách. Ngoài các điểm chính, du khách có thể tham quan ác điểm phụ cận như: vực Đá nhà (xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa), vực Hòm (xã An Lĩnh huyện Tuy An)...



Cự ly từ trung tâm thành phố Tuy Hòa đến các điểm tham quan từ 40km đến 60km.



Các loại phương tiện từ xe gắn máy, xe 4 chỗ đến 45 chỗ ngồi đều có thể di chuyển dễ dàng đến các điểm tham quan.



Ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, cho biết Cao nguyên Vân Hòa là vùng đất có nhiều tiềm năng phát triển du lịch ở phía Tây của tỉnh Phú Yên. Các điểm tham quan tập trung chủ yếu ở hai huyện là Tuy An và Sơn Hòa. Lâu nay nhiều du khách chỉ biết đến du lịch biển ở Phú Yên chứ chưa đến các điểm tham quan ở cao nguyên, miền núi.



Ông Phùng nhấn mạnh việc xây dựng tuyến du lịch cao nguyên Vân Hòa nhằm quảng bá cho du khách biết đến non nước hữu tình của Phú Yên. Đặc biệt, tuyến du lịch mới càng chứng tỏ du lịch Phú Yên đang là điểm đến an toàn hấp dẫn sau dịch COVID-19.



Hiện ngành du lịch Phú Yên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Tổng lượt khách giai đoạn 2016-2020 khoảng 8,1 triệu lượt. Lượng khách du lịch tăng bình quân hàng năm 11,2%, ngày lưu trú bình quân là 1,5-2 ngày/khách.



Mặc dù năm 2020 ngành du lịch tỉnh Phú Yên gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 nhưng ước tổng doanh thu hoạt động du lịch khoảng trên 2.240 tỷ đồng.

Theo Xuân Triệu (TTXVN/Vietnam+)