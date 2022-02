Những mẫu xe ôtô cực 'hot' sẽ về thị trường Việt Nam trong năm 2022

Trong 2022, dự kiến các hãng tiếp tục giới thiệu nhiều cái tên mới tới khách hàng, trong đó có những mẫu xe nếu không gặp khó khăn vì dịch bệnh có thể đã ra mắt vào cuối 2021.





Năm 2022, thị trường bốn bánh Việt Nam sẽ chứng kiến nhiều mẫu xe mới cập bến nhằm phục vụ yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Sau đây là một số cái tên được dự kiến có thể “bùng nổ” doanh số ngay tại thời điểm mở bán.



Honda Civic 2022



Kể từ lần từ lần lột xác ngoại hình tại thế hệ thứ 10, Honda Civic đã gặt hái được một số thành công nhất tại thị trường Việt. Đến năm nay, Civic thế hệ thứ 11 cũng đã rục rịch xuất hiện tại Việt Nam từ tháng 8/2021 và dự định ra mắt vào đầu năm 2022.





Honda Civic thế hệ thứ 11. (Ảnh nguồn: Paultan)



Về thiết kế ngoại thất, Civic đời mới mang thiết kế đơn giản ảnh hưởng từ "đàn anh" Accord. Đáng chú ý, kiểu dáng thể thao của xe ở đời cũ đã được thay bằng đường nét mềm mại, mang tính "sedan" nhiều hơn. Các trang bị trên Civic bản RS bao gồm cụm đèn full-LED, các chi tiết ngoại thất màu đen và bộ mâm 17 inch.



Tại Malaysia, tất cả các biến thể của Civic đều được trang bị động cơ 4 xilanh, 16 van, dung tích 1,5 lít, DOHC VTEC Turbo, sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT cho công suất cực đại sản sinh 178 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mômen xoắn cực đại 240 Nm tại 1.700 - 4.500 vòng/phút. Ba chế độ lái bao gồm: Eco, Normal và Sport (chỉ dành cho kiểu xe RS).



Ngoài ra, Honda cho biết Civic mới sẽ được trang bị nhiều hệ thống an toàn như bộ công nghệ hỗ trợ người lái và an toàn (Honda Sensing), túi khí thiết kế mới và cấu trúc thân xe Honda Advanced Compatibility Engineering giúp cải thiện khả năng bảo vệ chống va chạm. Tuy nhiên, chưa rõ khi về Việt Nam các tính năng này có được trang bị hay không.



Honda Civic thế hệ 11 tiếp tục được nhập khẩu từ Thái Lan và có giá quy đổi dự kiến từ 682 triệu đồng. Tại Việt Nam, Civic là mẫu sedan hạng C có các đối thủ trong phân khúc là Mazda 3, Toyota Corolla Altis, Kia K3…



MG5



Sang năm 2022, phân khúc sedan hạng C sẽ đón thêm thành viên mới là mẫu MG5. Mẫu xe này đã xuất hiện tại Việt Nam hồi tháng 11/2021 để thực hiện thủ tục đăng kiểm, trước khi ra mắt chính thức vào khoảng quý I/2022.





Mẫu xe sedan đến từ Anh Quốc hứa hẹn sẽ làm nóng trong phân khúc dưới 500 triệu đồng. (Ảnh nguồn: MG)



Về ngoại thất, MG5 có kiểu dáng mang hơi hướm thể thao với phần đuôi lai coupe. Những trang bị đáng chú ý trên MG5 gồm đèn LED trước/sau, bộ mâm thể thao 17 inch, màn hình trung tâm 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, điều hoà tự động kèm cửa gió phía sau, phanh tay điện tử có chức năng Auto Hold và cửa sổ trời.



MG5 tại Việt Nam sẽ có 2 phiên bản là Tiêu chuẩn và Thể thao. MG5 Tiêu chuẩn sử dụng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên mạnh 114 mã lực, mô-men xoắn 150 Nm, kết hợp số CVT giả lập 8 cấp. Trong khi đó, bản Thể thao được trang bị động cơ tăng áp 1.5L cho công suất 173 mã lực, mô-men xoắn 275 Nm.



Được nhập khẩu từ Thái Lan, MG5 sẽ có giá dự kiến trên 400 triệu đồng, theo tiết lộ từ phía đại lý. Dù thuộc phân khúc hạng C nhưng với mức giá này, MG5 còn gây áp lực lên các mẫu sedan hạng B như Toyota Vios, Honda City...



Mitsubishi Xpander 2022



“Ông vua” phân khúc MPV Mitsubishi Xpander “làm mưa làm gió” tại bảng xếp hạng doanh số từ lúc mở bán đến nay cũng sắp có phiên bản mới.



Ông trùm phân khúc MPV Việt sắp có phiên bản mới. (Ảnh nguồn: Mitsubishi)



Tại bản nâng cấp 2022, các sửa đổi của mẫu xe đa dụng 7 chỗ này bao gồm: Mặt trước theo thiết kế Dynamic Shield hoàn toàn mới với đèn định vị LED được thiết kế lại, đèn pha hình chữ T đẹp hơn; đuôi xe được tinh chỉnh nhẹ với đèn hậu LED, cản sau mới. Đặc biệt, chiếc xe được kéo dài thêm 120mm, chiều cao cao hơn 20mm, nâng khoảng sáng gầm xe lên 225mm, cao nhất trong phân khúc.



Mẫu xe đa dụng tiếp tục được trang bị động cơ xăng 4A91 1.5L 4 xi-lanh sản sinh công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Đi kèm là hộp số CVT thay thế cho hộp số 4 cấp trước đó, mà theo Mitsubishi là sẽ giúp cải thiện hiệu quả nhiên liệu.



Các trang bị khác được bổ sung bao gồm: Phanh đỗ xe điện tử, màn hình thông tin giải trí cảm ứng 8 inch, hệ thống kiểm soát khí hậu tự động một vùng với màn hình kỹ thuật số và thiết kế vô lăng mới hiện đại hơn.



Tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander đang là mẫu xe đa dụng ăn khách nhất với doanh số 12.406 xe bán ra trong năm 2021. Hiện Xpander phiên bản lắp ráp đang tạm ngừng bán tại thị trường Việt và chỉ phân phối bản nhập khẩu. Mitsubishi Xpander 2022 chốt lịch ra mắt tại Thái Lan vào tháng 3/2022 và sẽ sớm về Việt Nam thời gian sau đó.



Kia Telluride



Kia Telluride là mẫu SUV cỡ lớn của thương hiệu Hàn Quốc đã được Thaco khẳng định sẽ phân phối ở Việt Nam vào năm sau. Trước đó, tại buổi lễ giới thiệu Kia Carnival năm 2021, Telluride cũng đã được trưng bày và thu hút sự quan tâm của người dùng.



Mẫu SUV full size của nhà sản xuất xe Hàn Quốc KIA. (Ảnh nguồn: KIA)



Kia Telluride là SUV full size nên sở hữu thiết kế khá hầm hố. Ở đầu xe là lưới tản nhiệt mũi hổ quen thuộc với chất liệu crom. Thân xe là bộ mâm hợp kim đa chấu 2 tông màu với kích thước 20 inch. Cụm đèn hậu của Kia Telluride 2022 có thiết kế mới khá giống “người anh em” cùng Tập đoàn - Hyundai Palisade.



Mẫu SUV Hàn Quốc được trang bị động cơ V6 - 3.8L sản sinh công suất tối đa 291 mã lực và mô-men xoắn cực đại 355 Nm, xe sử dụng hộp số tự động 8 cấp và dẫn động 4WD. Điểm trừ duy nhất của mẫu xe này đó là dùng cần số bởi những SUV cỡ lớn, việc thay thế bằng núm xoay sẽ giúp xe trở nên “ăn” nhập với tổng thể. Thay vào đó, những công nghệ an toàn cao cấp như ga hành trình thông minh, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù…sẽ là điểm nhấn của Kia Telluride 2022.



Khi về Việt Nam vào năm sau, Kia Telluride sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Ford Explorer, Toyota Land Cruiser Prado và cả Hyundai Palisade. Tại Mỹ, Kia Telluride 2022 được phân phối với giá khởi điểm từ 31.990 - 42.190 USD (khoảng 730 - 962 triệu đồng).



Bộ đôi VF 8,9



Nhà sản xuất ôtô Việt Nam VinFast vừa ra mắt tới công chúng trên toàn thế giới nhiều mẫu xe điện mới thông qua triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2022 tại Mỹ, trong đó hai mẫu SUV VF 8 và 9 sẽ cập bến thị trường Việt trong năm nay.



Bộ đôi SUV điện nhà VinFast. (Ảnh nguồn: VinFast)



Về ngoại hình, hai chiếc mẫu xe nhà VinFast mang dáng vẻ hầm hố, thể thao và hiện đại – đặc trưng của các mẫu xe SUV cỡ lớn; trong đó VF 8 là tên gọi mới của VF e35 trước đây. Chiếc xe được VinFast định vị ở phân khúc SUV cỡ trung với kích thước 4.750 mm x 1.900 mm x 1.660 mm. Còn đối với VF 9, đây mà mẫu xe lớn nhất trong dàn ôtô điện của VinFast. Theo công bố của hãng, xe có kích thước tổng thể xấp xỉ 5.120 mm x 2.000 mm x 1.721 mm, bề thế ngang ngửa Lexus LX570. Nội thất của VF 9 sẽ có tùy chọn 6 hoặc 7 ghế.



Cả hai chiếc xe đều sử dụng hai motor điện cho tổng suất tối đa 300kW (402 mã lực), mô-men cực đại 640Nm, có khả năng tăng tốc 0-100km/h dưới 5,5 giây, dẫn động 4 bánh toàn thời gian.



Về tính năng công nghệ, hai mẫu SUV điện được trang bị đồng loạt nhiều công nghệ hiện đại như hệ thống hỗ trợ lái nâng cao, hệ thống tiện ích thông minh ứng dụng trí thông minh nhân tạo… Ngoài ra, theo VinFast, công nghệ hỗ trợ lái cấp 2+ trên các mẫu VF sẽ sớm được nâng lên cấp độ 3 và 4 trong năm 2023 và 2024.



VinFast VF 8 và VF 9 có giá từ 1,057-1,572 tỷ đồng tại Việt Nam (chưa bao gồm phí thuê pin, các gói tính năng). Hiện tại, hãng đã cho đặt cọc và dự kiến hai mẫu xe này sẽ về nước trong năm nay.

Theo Minh Hiếu (Vietnam+)