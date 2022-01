Xe độc Morgan Plus Four giá hơn 7 tỉ đồng về Việt Nam

Morgan Plus Four là dòng xe có kiểu dáng độc đáo, dành riêng cho các tay chơi với ngoại hình cổ điển, về Việt Nam với mức giá không dưới 7 tỉ đồng.





Chiếc Morgan Plus Four vừa về Việt Nam thuộc thế hệ mới nhất. Đây cũng là chiếc Plus Four thế hệ mới đầu tiên cập bến Việt Nam. Ngoại thất của xe được sơn màu xanh dương nổi bật, kết hợp với bộ vành sơn đen bóng tạo sự tương phản. Phần mui vải của xe cũng có màu đen.



Morgan Plus Four có kiểu dáng cổ điển không thay đổi sau hơn 70 năm.



Sự xuất hiện của chiếc Plus Four với màu sơn xanh bắt mắt nâng tổng số xe Morgan trong nước lên con số 5, gồm 3 chiếc Plus Four, một chiếc Morgan Aero SuperSport và một chiếc Aero 8 SuperSport. Morgan là hãng xe lâu đời bậc nhất xứ sở sương mù, thương hiệu này đến nay đã có tuổi đời hơn 100 năm và gây ấn tượng với phong cách thiết kế đầy hoài cổ.



Morgan Plus Four có kiểu dáng cổ điển và gần như không có sự thay đổi kể từ khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 1950. Động cơ đặt trước, đầu xe dài, khoang cabin đặt lùi về phía sau với 2 chỗ ngồi, kính chắn gió dạng pop-up, đuôi xe ngắn và hốc bánh lộ ra ngoài. Những gì thay đổi trên mẫu Plus Four đã có hơn 70 năm tuổi đời chủ yếu tập trung vào hệ truyền động để phù hợp hơn với thời đại.



Xe có thiết kế đầu dài, cabin lùi về sau, mui trần đóng mở bằng tay



Khung vỏ xe vẫn làm từ gỗ tần bì, đặc trưng của các xe Morgan. So với Plus Six thì Plus Four nhỏ hơn một chút, hẹp hơn 78 mm bề ngang. Thiết kế của hai mẫu xe này thoáng nhìn khó có thể phân biệt được, ngoại trừ bộ mâm nan hoa đặc biệt trên Plus Four có kích thước 15 inch.



Bên trong nội thất, xe được bọc da màu đỏ đậm sang trọng và cổ điển. Phần tựa đầu được thêu logo của hãng xe Morgan. Chiếc xe này cũng được trang bị tính năng sạc USB, đèn nội thất và ngăn chứa đồ. Morgan Plus Four vẫn dùng đồng hồ cơ và chỉ có màn hình nhỏ sau vô lăng, không có màn hình giải trí trung tâm. Vô lăng không tích hợp nút bấm, phanh tay dạng cơ.



Xe sử dụng khối động cơ BMW TwinPower Turbo 4 xy lanh có dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất tối đa 255 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 350 Nm (hộp số sàn 6 cấp), 400 Nm (hộp số tự động 8 cấp). Morgan Plus Four cần 5,2 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h với hộp số sàn và 4,8 giây với hộp số tự động. Động cơ này không mấy xa lạ với khách hàng Việt Nam khi nó xuất hiện trên nhiều dòng xe 3-Series và 5-Series của hãng xe BMW.



Chiếc xe thuộc sở hữu của một doanh nhân có tiếng tại Sài Gòn



Xe thể thao mui trần này có giá khoảng 7-8 tỉ đồng khi nhập về Việt Nam, tương đương với Mercedes Maybach S560. Dù không phổ biến tại Việt Nam nhưng Morgan Plus Four cũng được nhiều đại gia đam mê xe cổ săn đón và sẵn sàng vung tiền để có thể sở hữu.

Theo Gia Linh (TNO)