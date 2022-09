Điểm mặt loạt tên miền giả mạo ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cảnh báo đến người dùng các dịch vụ trực tuyến về những tên miền giả mạo ngân hàng được các đối tượng xấu thiết lập và sử dụng với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Công an tỉnh Gia Lai thông báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo qua mạng

Đối tượng lừa đảo fake SMS Brandname để gửi tin nhắn giả mạo để lừa người dùng.





Theo Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo qua tin nhắn mạo danh ngân hàng lại tiếp diễn với mức độ, tần suất liên tục.



Ghi nhận từ phản ánh của nhiều người dân đến hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác (qua đầu số 5656) Cục an toàn thông tin quản lý cho thấy, gần đây hiện tượng phát tán SMS lừa đảo người dùng truy cập vào các trang web giả mạo các ngân hàng lại tái diễn, được các đối tượng lừa đảo sử dụng phổ biến.



Đáng chú ý, các đối tượng lừa đảo không chỉ sử dụng nhiều đầu số di động, mà còn fake SMS Brandname (tin nhắn thương hiệu) để gửi tin nhắn giả mạo nhằm thực hiện thủ đoạn lừa đảo.



Các tin nhắn giả mạo này thường được gắn nội dung về việc thông báo tài khoản của khách hàng đã bị khóa hoặc đã đăng nhập ở một thiết bị khác, thông báo về đăng ký dịch vụ mới, tài khoản bị trừ tiền… với đường dẫn đính kèm yêu cầu người dùng nhập user/mật khẩu/OTP để làm theo hướng dẫn.



Cục An toàn thông tin đã điểm ra hàng loạt tên miền giả mạo các trang thông tin điện tử của các ngân hàng ACB, MSB, SCB, VPBank, TPBank mà người dùng cần lưu ý để tránh click vào các đường link với tên miền giả mạo ngân hàng.



Các website giả mạo trang thông tin điện tử của ngân hàng được các đối tượng lừa đảo sử dụng để đánh lừa người dùng truy cập có tên miền như online.acbvnx.com, online.acbonliine.com, acb.vn-ul.top, scb.vn-kr.xyz, scb.vn-scb.xyz, scb.vn-scb.top, scb.vn-eg.xyz, scb.vn-zt.xyz, scb.vn-co.top, scb.vn-cb.xyz, scb.vn-vp.xyz, scb.vn-zl.xyz, techcombank.vn-lt.xyz, vpbank.vn-sc.top, vpbank.vn-ic.top, vpbank.vn-ty.top, vpbank.vn-ty.info...



Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo người dùng khi nhận được các tin nhắn, cần kiểm tra kỹ nội dung, không vội vã trả lời hay thực hiện theo nội dung hướng dẫn trong tin nhắn.



Người dùng các dịch vụ ngân hàng cũng cần lưu ý rằng, website chính thức của các tổ chức ngân hàng thường sử dụng giao thức "https" và tên miền quốc gia Việt Nam ".vn".



Trường hợp nhận được các tin nhắn, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo cần lưu lại các bằng chứng (tin nhắn hoặc ghi âm cuộc gọi) thực hiện phản ánh tới Doanh nghiệp viễn thông quản lý thuê bao để yêu cầu xử lý.



Đồng thời cung cấp các bằng chứng đã có tới các cơ quan chức năng của Bộ Công an nơi gần nhất đề nghị xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.



