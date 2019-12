(GLO)- Ngày 19-12, tại TP. Đà Nẵng, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức hội nghị tập huấn “Nâng cao nhận thức và kỹ năng về an toàn thông tin” cho gần 100 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh khu vực miền Trung-Tây Nguyên.





Quang cảnh buổi hội nghị tập huấn. Ảnh: N.S

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các chuyên gia về an toàn thông tin trình bày những nội dung gồm: tổng quan về không gian mạng; xu hướng phát triển không gian mạng và nguy cơ mất an toàn thông tin; hành lang pháp lý về an toàn thông tin; các hoạt động bảo đảm an toàn thông tin; kỹ năng tuyên truyền, phổ biến về an toàn thông tin; kỹ năng tự đảm bảo an toàn thông tin cho cá nhân; demo thực tế để nâng cao nhận thức.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng khuyến nghị: Để đảm bảo an toàn thông tin, không chia sẻ thông tin tổ chức, cá nhân của mình trên internet, mạng xã hội, các hội nhóm, đối tác; cẩn trọng khi bấm vào các liên kết, tải tệp đính kèm các website chưa rõ nguồn gốc, các email không rõ ràng; sao lưu các dữ liệu quan trọng theo nhiều cách khác nhau và lưu trữ tại nhiều nơi để tránh mất dữ liệu...



Thông qua hội nghị nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về an toàn thông tin cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ làm công tác công nghệ thông tin từ đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nhận thức về an toàn thông tin, an ninh mạng.

