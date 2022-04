Tổ chức truyền thông nâng cao kiến thức chăm sóc phụ nữ cao tuổi thị xã An Khê

(GLO)- Ngày 20-4, đoàn công tác do bà Rơ Chăm H’Hồng-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai dẫn đầu đã có buổi làm việc với Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thị xã An Khê và tổ chức buổi truyền thông nâng cao kiến thức chăm sóc phụ nữ cao tuổi tại phường An Tân (thị xã An Khê).

Tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Hội LHPN thị xã An Khê, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tập trung nắm bắt kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, quy chế làm việc của Ban Chấp hành Hội LHPN thị xã An khê khóa XIII; thực hiện chủ đề năm và phương hướng nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2022.

Thời gian qua, Hội LHPN thị xã đã quan tâm triển khai thực hiện 2 phong trào thi đua, 2 khâu đột phá và 1 Cuộc vận động trong chương trình công tác Hội. Qua 4 tháng đầu năm 2022, Hội triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, cuộc vận động và các nhiệm vụ thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần hội viên. Cụ thể, các cấp Hội đã hưởng ứng Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, hỗ trợ các phần quà với trị giá hơn 30 triệu đồng đến các đối tượng phụ nữ yếu thế và gia đình có hoàn cảnh khó khăn; duy trì, nhân rộng mô hình hỗ trợ sinh kế cây trồng, vật nuôi cho phụ nữ nghèo; phối hợp Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân vốn giải quyết việc làm, vốn hộ nghèo… hơn 3,1 tỷ đồng; Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển giải ngân 565 triệu đồng tạo điều kiện, nguồn vốn để chị em phát triển kinh tế gia đình; tiếp tục vận động hội viên, phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam. Bên cạnh đó, Hội tiếp tục vận động, kêu gọi ủng hộ Quỹ Phòng-chống dịch Covid-19 và vật dụng, trang-thiết bị y tế, nhu yếu phẩm hàng chục triệu đồng…

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phương Thanh

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận để tháo gỡ khó khăn và nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội trong thời gian tới như: đổi mới phương pháp tuyên truyền nhằm thu hút phụ nữ tham gia tổ chức Hội thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook; đổi mới hình thức hỗ trợ sinh kế cho chị em phụ nữ nghèo bằng cây, con giống; vấn đề giải quyết việc làm cho phụ nữ; phát huy vai trò người phụ nữ trong phát triển kinh tế-xã hội địa phương…

Buổi truyền thông nâng cao kiến thức chăm sóc phụ nữ cao tuổi được tổ chức tại phường An Tân (thị xã An Khê) thu hút 70 chị em phụ nữ tham gia. Chuyên viên Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã thông tin đến các chị em về nội dung: một số vấn đề chung về người cao tuổi vai trò, trách nhiệm của Hội phụ nữ các cấp đối với phụ nữ cao tuổi; những kết quả đạt được trong công tác chăm sóc phụ nữ cao tuổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời gian qua.

Dịp này, trong không khí vui tươi, phấn khởi, Hội LHPN phường An Tân cũng tổ chức ra mắt Câu lạc bộ “Thể dục dưỡng sinh” với 30 thành viên, tạo sân chơi bổ ích, thu hút chị em luyện tập nâng cao sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần trong cán bộ, hội viên phụ nữ tại địa phương.