Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo

(GLO)- Từ Quỹ “Đồng hành cùng phụ nữ nghèo”, những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã tích cực triển khai xây dựng, sửa chữa nhà cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Nghe tin cán bộ xã thông báo có khách đến, chị Đinh Thị Thơm (làng Bot Grek, xã Hnol, huyện Đak Đoa) tạm ngưng việc nhà để tiếp đón. Vẻ bề ngoài đầy khắc khổ cộng với làn da đen sạm nên trông chị già dặn hơn nhiều so với tuổi 31. Chị Thơm chia sẻ: “Quê tôi ở xã Sơn Lang, huyện Kbang. Năm 2014, sau khi kết hôn thì vợ chồng về ở nhờ nhà bố mẹ ruột của mình. Gia cảnh bố mẹ khó khăn nên mọi sinh hoạt, trú ngụ đều rất chật chội. Mong mỏi thoát cảnh khốn khó, vợ chồng làm thuê khắp nơi kiếm thêm thu nhập nhưng cuộc sống vẫn thiếu trước, hụt sau”.

Đến năm 2017, vợ chồng chị Thơm về sống với bố mẹ chồng tại làng Bot Grek. Ruộng rẫy không có, vợ chồng chị phải đi làm thuê để trang trải cuộc sống. Hoàn cảnh gia đình nghèo khó, lại nuôi 4 con nhỏ khiến cuộc sống thêm phần cơ cực. Chị bộc bạch: “Đầu năm 2022, nghe tin Hội LHPN huyện hỗ trợ 25 triệu đồng để xây nhà, gia đình vay mượn thêm 20 triệu đồng từ anh em, bà con làng xóm hỗ trợ 3 triệu đồng nữa. Nhờ sự chung tay giúp đỡ của mọi người, ngôi nhà có diện tích 28 m2 với kinh phí xây dựng 48 triệu đồng được hoàn thành. Từ khi có căn nhà mới vững chãi, vợ chồng mình yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế, chăm lo cho các con ăn học”.

Tiếp đón chúng tôi trong căn nhà xây kiên cố, chị Ayeng (làng Châm Rông, xã Ia Băng) vui vẻ cho hay: Trước đây, 5 người trong gia đình sống tạm bợ trong căn nhà xập xệ, xiêu vẹo với diện tích chưa đến 15 m2. Những ngày mưa bão, gia đình phải dắt díu ở nhờ nhà người khác. Vì nguồn thu nhập phụ thuộc vào làm thuê nên không có điều kiện sửa nhà. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình, năm 2015, Hội LHPN huyện hỗ trợ 25 triệu đồng, cộng với mượn thêm người thân 25 triệu đồng để xây căn nhà mới diện tích 40 m2. “Từ khi ở trong căn nhà mới, các con tôi chăm chỉ học hành. Tôi biết ơn mọi người đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho gia đình xây căn nhà kiên cố”-chị Ayeng nói.

Chị Ayeng (làng Châm Rông, xã Ia Băng) trước căn nhà “Mái ấm tình thương” do Hội LHPN huyện hỗ trợ xây dựng. Ảnh: R’Ô HOK

Huyện Đak Đoa có 18.987 hội viên phụ nữ. Để có kinh phí hỗ trợ hội viên phụ nữ khó khăn về nhà ở, thời gian qua, Hội LHPN huyện đã vận động hội viên phụ nữ đóng góp 10.000 đồng/người/năm. Hàng năm, từ nguồn quỹ, Hội rà soát từng trường hợp cụ thể nhằm có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Từ năm 2019 đến nay, Hội đã hỗ trợ kinh phí xây dựng được 4 căn nhà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với hỗ trợ kinh phí, Hội còn trao tặng sinh kế, thăm tặng quà các gia đình có người thân bị tai nạn, hỗ trợ hội viên phụ nữ vay vốn không tính lãi để phát triển trồng trọt, chăn nuôi.

Trao đổi với P.V, bà Nay Danh Nam-Chủ tịch Hội LHPN huyện-cho biết: Bên cạnh vận động hội viên thay đổi nếp nghĩ, cách làm, thời gian qua, từ nguồn Quỹ “Đồng hành cùng phụ nữ nghèo”, chúng tôi đã hỗ trợ nhiều gia đình hội viên phụ nữ khó khăn xây dựng, sửa chữa nhà ở. Nhờ đó, các hội viên vươn lên ổn định cuộc sống. Những căn nhà này là nguồn động viên to lớn đối với các gia đình, giúp họ an tâm lao động sản xuất, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chương trình xóa đói giảm nghèo của địa phương.

R’Ô HOK