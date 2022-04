Tặng trên 500 suất quà cho người nghèo và học sinh khó khăn tại huyện Chư Sê

(GLO)- Ngày 9-4, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê phối hợp với đoàn từ thiện chùa Phổ An (Ấp Long Thanh, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) tổ chức tặng quà cho người nghèo và học sinh khó khăn tại 2 xã Ia Ko và Ia Glai.





Tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, khó khăn tại xã Ia Ko (huyện Chư Sê). Ảnh: Hồng Ngọc

Theo đó, đoàn đã trao tặng 500 suất quà (700 ngàn đồng/suất) cho 500 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo (trong đó xã Ia Ko 300 hộ, xã Ia Glai 200 hộ). Mỗi suất quà gồm: gạo, mì tôm, mùng, mền, quần áo và một số nhu yếu phẩm khác kèm theo 100 ngàn đồng tiền mặt.

Bên cạnh đó, đoàn còn tặng 10 thùng sữa, 3.000 quyển vở, 5.000 cây viết bi dầu, 240 cây bút chì (tổng trị giá trên 47 triệu đồng) cho Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (xã Ia Ko) và Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (xã Ia Glai). Tổng trị giá trên 397 triệu đồng do phật tử chùa Phổ An và các Mạnh Thường Quân tại tỉnh Long An tài trợ.





HỒNG NGỌC