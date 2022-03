Hỗ trợ, tặng quà cho trẻ em khó khăn tại Kông Chro và Kbang

(GLO)- Ngày 24-3, các tổ chức hội, nhóm từ thiện trong tỉnh Gia Lai đã đến thăm, hỗ trợ, trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của huyện Kông Chro và Kbang.

Chiều 24-3, Hội Chữ thập đỏ huyện Kông Chro phối hợp với Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê cùng chùa Quan Âm (xã Song An, thị xã An Khê) đến thăm và trao 28 triệu đồng cho gia đình cháu Đinh Gur (làng Kial 2, xã An Trung, huyện Kông Chro).

Cháu Gur bị tai nạn giao thông (hoại tử chân phải), hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Quy Nhơn (tỉnh Bình Định). Gia đình Gur đang rất khó khăn. Số tiền trên do Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê và phật tử chùa Quan Âm tài trợ.

Hội Chữ thập đỏ huyện tặng 90 liều thuốc điều trị Covid-19 cho Trạm Y tế thị trấn Kông Chro. Ảnh: Hồng Ngọc

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ huyện Kông Chro cũng trao tặng 90 liều thuốc điều trị Covid-19 do gia đình chị Nguyễn Thị Định (TP. Hồ Chí Minh) tài trợ cho Trạm Y tế thị trấn Kông Chro nhằm hỗ trợ các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại đây.



* Cùng ngày, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền lợi trẻ em tỉnh phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Kbang tổ chức tặng quà cho trẻ em khuyết tật gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa các xã: Đak Smar, Krong, Sơ Pai, Sơn Lang, Đak Roong.



Đi cùng đoàn có bà Đỗ Thị Huệ-Phó Giám đốc Quỹ Trẻ em khuyết tật Việt Nam. Hội đã trao tặng 25 suất quà cho 25 trẻ em khuyết tật về thần kinh-tâm thần, trí tuệ, vận động, nghe, nói, nhìn. Mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng tiền mặt do Quỹ Vì Trẻ em khuyết tật Việt Nam tài trợ.



Phần quà thể hiện sự quan tâm của các cấp Hội đối với trẻ em, động viên các cháu và gia đình vượt qua khó khăn do đại dịch, bảo vệ tốt sức khỏe, vươn lên trong cuộc sống.



HỒNG NGỌC-HỒNG HẠNH