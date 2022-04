Công an tỉnh Gia Lai bàn giao 2 nhà tình nghĩa

(GLO)- Chiều 27-4, đoàn công tác do Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa tại xã Ia Tôr (huyện Chư Prông). Cùng dự có Bí thư Huyện ủy Chư Prông Đinh Văn Dũng và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Hai căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho 2 hộ nghèo thuộc diện người có công với cách mạng là bà Kpuih Beng (làng Ó-Kly) và bà Rơ Châm Pding (làng Hle Ngol, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông). Mỗi căn nhà trị giá 100 triệu đồng do Công an tỉnh hỗ trợ.

Xúc động, vui mừng khi được nhận căn nhà mới, người thân bà Kpuih Beng và bà Rơ Châm Pding cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện và chính quyền địa phương. Đây là nguồn động viên quý giá để các bà có thêm sức khỏe, sống vui vẻ cùng con cháu.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh cùng chính quyền địa phương trao nhà tình nghĩa cho bà Kpuih Beng. Ảnh: Lê Ánh

Sau khi ân cần thăm hỏi, tặng quà, trao chìa khóa cho các gia đình, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh-nhấn mạnh: Hoạt động xây dựng nhà tình nghĩa được Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đặc biệt quan tâm, tổ chức thường xuyên; qua đó, giúp họ vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục nuôi dạy con cháu, cùng nhau giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh thể hiện tình cảm, đạo lý “uống nước, nhớ nguồn” với thế hệ cha, ông đi trước. Hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022); kỷ niệm 136 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886-1/5/2022).

Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, Hội Phụ nữ Công an tỉnh cũng kết hợp tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, tặng nhiều phần quà cho các hộ nghèo và tặng hơn 50 mũ bảo hiểm cho thanh thiếu niên làng Ó-Kly và làng Hle Ngol. Tổng trị giá các phần quà và tiền mặt kèm theo trên 15 triệu đồng.

Dịp này, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh đã trao số tiền 200 triệu đồng cho lãnh đạo UBND huyện Chư Prông tiếp tục rà soát các đối tượng để xây dựng 2 nhà tình nghĩa trong thời gian tới.