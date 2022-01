Tặng 100 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Kbang

(GLO)- Ngày 7-1, Công ty cổ phần Đông Nam Dược Gia Lai phối hợp với Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình Tết yêu thương tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đông và xã Nghĩa An.

Chương trình đã tặng 100 suất quà cho 100 gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của 2 xã Đông và xã Nghĩa An. Mỗi suất quà trị giá 200 ngàn đồng. Tổng số tiền 20 triệu đồng do Công ty cổ phần Đông Nam Dược Gia Lai cùng các Mạnh Thường Quân trong tỉnh Gia Lai hỗ trợ.

Đoàn tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đông và xã Nghĩa An. Ảnh: Nam Nghiệp

Dịp này, Công an huyện Kbang cũng tặng một số vật dụng thiết yếu cho 2 cháu mồ côi do Công an huyện nhận nuôi dưỡng tại làng Lợk (xã Nghĩa An) và làng Tờ Mật (xã Đông).

Món quà tuy không nhiều nhưng đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, kịp thời động viên, chia sẻ, giúp đỡ bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số vơi bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống.