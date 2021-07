Gia Lai: Nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Những ngày qua, nhiều tổ chức, cá nhân đã ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai bằng tiền và hiện vật nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh.





Chiều 30-7, tại điểm tiếp nhận ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai đã trao số tiền 200 triệu đồng ủng hộ Quỹ vắc xin và công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Số tiền do Công ty cổ phần Xây dựng Trung Nguyên và Công ty cổ phần Khoa học quốc tế Trường Sinh hỗ trợ, mỗi đơn vị 100 triệu đồng.

Công ty cổ phần Xây dựng Trung Nguyên trao số tiền ủng hộ 100 triệu đồng vào Quỹ vắc xin phòng Covid tỉnh. Ảnh: Hà Đức Thành

Cùng ngày, lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã đến thăm, trao quà cho lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh). Quà tặng gồm: 50 thùng nước uống thảo dược Trường Sinh, 5.000 chiếc khẩu trang y tế và nhiều nhu yếu phẩm khác với tổng trị giá quà hơn 35 triệu đồng.

Cũng tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Le (huyện Chư Pưh) đã trao 100 bộ đồ bảo hộ, 5 hộp găng tay và các nhu yếu phẩm (gồm: 500 chiếc bánh chưng, 500 hộp sữa, 20 lốc nước) cho lực lượng làm nhiệm vụ để hỗ trợ cho người dân từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam về các tỉnh miền Trung bằng xe máy.

Cũng trong ngày 30-7, bà Lê Thị Hồng Minh-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê đã đi thăm, tặng quà khu cách ly Trung tâm huấn luyện Quân sự thị xã An Khê và khu cách ly Trường THPT Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai. Theo đó, đoàn đã tặng 2 khu cách ly 15 thùng sữa, 15 thùng nước khoáng Thạch Bích, 50 kg đường. Toàn bộ số hàng trên do Công đoàn Nhà máy Đường An Khê ủng hộ. Được biết, từ đầu năm đến nay, Công đoàn Nhà máy Đường An Khê đã 3 lần ủng hộ tiền mặt và hàng hóa với tổng trị giá trên 48 triệu đồng cho công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.

Tại điểm tiếp nhận của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Thiện, anh Đỗ Văn Ngoan (thôn Sơn Bình, xã Ayun Hạ), đại diện cho các vườn lan tại xã Ayun Hạ đã trao số tiền 14 triệu đồng và 500 kg khoai môn với tổng trị giá hơn 15 triệu đồng ủng hộ cho công tác phòng-chống dịch Covid-19 của huyện. Được biết, từ ngày 22-6 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Thiện đã tiếp nhận sự ủng hộ với tổng số tiền trên 223 triệu đồng, 500 kg khoai môn, 1.000 chiếc khẩu trang y tế, 100 tấm chắn giọt bắn và 223 kg gạo.

Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku cho biết, đến nay, đơn vị đã tiếp nhận sự ủng hộ bằng tiền và hiện vật từ các tập thể, cá nhân cho công tác phòng-chống dịch Covid-19 như: 3 máy đo thân nhiệt, 38.000 chiếc khẩu trang, 180 chai nước sát khuẩn, 200 chai nước muối súc miệng, 80 tấm chắn giọt bắn, 200 thùng mì tôm, 600 kg gạo, 2 tấn rau củ… Riêng cán bộ, viên chức Liên đoàn Lao động tỉnh và người dân xã Tân Sơn (TP. Pleiku) ủng hộ trên 14 triệu đồng.

ĐỨC THÀNH-NGỌC ANH-LÊ ĐẠI-LAM NGUYÊN