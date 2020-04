Mang Yang: Lan tỏa phong trào may tặng khẩu trang

(GLO)- Nhằm chung tay phòng-chống dịch Covid-19, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Mang Yang đã phát động phong trào may khẩu trang phát miễn phí cho người dân. Đến nay, phong trào này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cơ sở Hội và hội viên, phụ nữ.

Hơn 1 tuần qua, căn nhà của bà Nguyễn Thị Định-Chủ tịch Hội LHPN huyện Mang Yang trở thành nơi đào tạo cắt, may khẩu trang cho hội viên, phụ nữ cơ sở. Để tránh tập trung đông người, các chị em luân phiên đến nhà bà Định để được hướng dẫn. Bà Định cho hay: “Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội LHPN huyện đã vận động các nhà may, tiệm bán vải trên địa bàn thị trấn Kon Dơng hỗ trợ nguyên liệu may khẩu trang để phát miễn phí cho các làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Đối với những chị chưa quen tay, Hội sẽ cử người có kinh nghiệm hướng dẫn cách cắt may, sau đó về dạy lại cho người khác. Qua hơn 1 tuần phát động, phong trào đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các cơ sở Hội. Đến nay, toàn huyện có 8/12 cơ sở Hội vận động hội viên tham gia với tinh thần chung tay phòng-chống dịch bệnh”.

Hội viên, phụ nữ xã Đak Djrăng cắt may khẩu trang để phát miễn phí cho người dân. Ảnh:P.N

Hội LHPN thị trấn Kon Dơng cũng rộn ràng phong trào may khẩu trang tặng cho người dân. Người góp vải, người góp công, sau hơn 10 ngày, Hội đã may được hơn 1.000 chiếc khẩu trang phát miễn phí cho bà con DTTS và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bà Trịnh Thị Liên-Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Kon Dơng-cho biết: Hội viên nào tự nguyện đăng ký tham gia công tác cắt, may sẽ được phân công theo ca, tránh tập trung đông đúc. Đến nay, các chị em đã phát 750 khẩu trang cho bà con đồng bào DTTS của 3 làng trên địa bàn thị trấn và 300 khẩu trang cho người dân làng Kret Krot (xã Hà Ra). “Nhiều gia đình nhận được khẩu trang mừng lắm. Còn chị em hội viên chỉ cần nghe phát động là tham gia ngay. Làm việc thiện nguyện nên ai cũng vui và tự hào”-bà Liên chia sẻ. Tương tự, Hội LHPN xã Đak Djrăng cũng đã phối hợp với Mặt trận và các tổ chức đoàn thể may 2.000 chiếc khẩu trang phát cho các hộ dân ở 5 làng đồng bào DTTS. Cùng lúc, Hội đã xuất kinh phí mua 500 bánh xà phòng phát cho bà con và hướng dẫn người dân sử dụng khẩu trang cũng như rửa tay đúng cách.

Hướng dẫn người dân cách như rửa tay đúng cách để phàng tránh dịch bệnh. Ảnh:P.N

Phong trào may khẩu trang còn lan rộng ở nhiều xã vùng sâu, vùng xa. Là xã có hơn 90% dân số là người DTTS nhưng Hội LHPN xã Lơ Pang vẫn tích cực học hỏi, vận động hội viên tham gia may khẩu trang phát cho người dân để phòng-chống dịch Covid-19. Bà Ayang-Chủ tịch Hội LHPN xã-chia sẻ: “Được Hội cấp trên hướng dẫn kỹ thuật cắt may, chúng tôi đã trích quỹ mua vải, vận động chị em may hơn 1.000 chiếc khẩu trang để phát miễn phí. Trong lúc đi phát khẩu trang, Hội tranh thủ phối hợp với các đoàn thể của xã tuyên truyền, phát tờ rơi và hướng dẫn người dân cách thức phòng-chống dịch bệnh”.

Với tinh thần không để đồng bào DTTS thiếu khẩu trang phòng-chống dịch Covid-19, cán bộ, hội viên đã đến từng nhà trao cho người dân từng chiếc khẩu trang do chính tay mình làm ra. Chủ tịch Hội LHPN huyện Mang Yang thông tin: “Thời gian tới, Hội sẽ huy động các cơ sở Hội may 10.000 chiếc khẩu trang để cấp phát thêm cho 4 xã: Kon Chiêng, Đak Trôi, Đê Ar và Hà Ra. Quá trình thực hiện phải đảm bảo đúng nguyên tắc trong phòng-chống dịch, tức là không tập trung đông người, thực hiện may khẩu trang tại gia đình, may đến đâu phát cho dân đến đó”.