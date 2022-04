Chuyên gia: 5 thói quen uống tốt nhất cho gan của bạn

Đây là 5 thói quen uống tốt nhất cho gan của bạn khi bạn có tuổi, theo các chuyên gia dinh dưỡng từ trang web Eat This, Not That!





1. Uống đủ nước hằng ngày



Điều này có vẻ cơ bản, nhưng nó rất quan trọng. Theo Jamie Feit, chuyên gia dinh dưỡng, chủ sở hữu Jamie Feit Nutrition, và là chuyên gia tại Testing.com (Mỹ), nước đặc biết quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của gan, bằng cách cải thiện các chức năng cơ thể và giảm nguy cơ mắc bệnh.



Nếu bạn chọn cách nạp nước vào cơ thể, chuyên gia Feit khuyên bạn nên đảm bảo uống một nửa trọng lượng của bạn tính bằng ounce (1 ounce = 28,41 ml) nước mỗi ngày.



2. Đừng ngại uống cà phê và trà xanh





Trà xanh cũng đã được chứng minh là cải thiện hàm lượng chất béo trong gan và chứng viêm. Ảnh: Shutterstock



Tiến sĩ Rashmi Byakodi cho biết, theo các nghiên cứu, cà phê được cho là có đặc tính bảo vệ gan khá tuyệt với.



Nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ cà phê có thể ngăn ngừa bệnh ác tính gan và bệnh gan mạn tính, và nó cũng đã được chứng minh rằng cà phê có thể làm giảm nguy cơ xơ gan.



Tuy nhiên, nếu bạn không phải là “tín đồ” của cà phê, đừng lo lắng - nhờ vào chất catechin trong chiết xuất trà xanh, trà cũng đã được chứng minh là cải thiện hàm lượng chất béo trong gan và chứng viêm.



3. Thử nước củ dền



Nước ép củ dền (tên tiếng Anh beetroot juice) được nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho rằng một thức uống tốt cho lá gan khỏe mạnh. Ảnh: Shutterstock

Nước ép củ dền (tên tiếng Anh beetroot juice) được nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho rằng một thức uống tốt cho lá gan khỏe mạnh.



Tiến sĩ Dimitar Marinov, người chuyên về dinh dưỡng và ăn kiêng, nói rằng nước ép củ dền là "thức uống giàu chất chống oxy hóa nhất mà bạn có thể tìm thấy".



Nó chứa đầy một loại chất chống oxy hóa rất cụ thể được gọi là betalain, được biết là có tác dụng thúc đẩy sức khỏe của gan và giảm tổn thương do oxy hóa và viêm nhiễm.



Tiến sĩ Byakodi lặp lại gợi ý của tiến sĩ Marinov, và nói thêm rằng nước ép củ dền đã được chứng minh là thực sự làm thay đổi các chỉ số liên quan đến các loại tổn thương gan do rượu gây ra.

Theo Khuê Nguyễn (TNO)