Chuyên gia nói về tác dụng chính của chuối đối với sức khỏe

Chuối là loại trái cây tươi phổ biến nhất ở Mỹ và nhiều nơi trên toàn cầu.





Dữ liệu gần đây của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy rằng người Mỹ ăn trung bình hơn 13 pound chuối mỗi người mỗi năm.



Dưới đây là một số điều cơ bản về chuối tiết lộ những gì bên dưới lớp vỏ của nó và điều đó ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn như thế nào.



1. Rất giàu chất dinh dưỡng





Chuối là một nguồn cung cấp vitamin B6 tuyệt vời với 25% lượng khuyến nghị hằng ngày của bạn. Ảnh: Shutterstock





Một quả chuối cỡ trung bình có 110 calo, 30 gram carb và 3 gram chất xơ. Chuối là một nguồn cung cấp vitamin B6 tuyệt vời với 25% lượng khuyến nghị hằng ngày của bạn, theo Eat This, Not That!



Chuối cũng cung cấp khoảng 10% khuyến nghị hằng ngày của bạn về kali, vitamin C và mangan.



Chuối tự nhiên không chứa chất béo, cholesterol và natri nên chúng trở thành một bổ sung thông minh cho bất kỳ chế độ ăn kiêng nào cùng với các loại thực phẩm lành mạnh khác.



Chuối cũng chứa nhiều hợp chất hoạt tính sinh học, bao gồm cả carotenoid và flavonoid, được biết là có vô số lợi ích - từ việc giúp duy trì thị lực đến giảm nguy cơ mắc bệnh tim và một số loại ung thư, theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Food Quality and Safety.



2. Thân thiện với chế độ ăn kiêng



Một quả chuối trung bình có 110 calo và cung cấp 30 gram carbs và 3 gram chất xơ.



Chất xơ trong chuối giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp kiểm soát cơn đói và cảm giác thèm ăn.



Ngoài việc bổ sung chất xơ, chuối còn chứa tinh bột kháng, một loại carbohydrate mang lại lợi ích cho sức khỏe hệ tiêu hóa và giúp bạn no lâu hơn (Chuối càng xanh thì càng chứa nhiều tinh bột kháng).



Nhiều nghiên cứu đã báo cáo rằng tinh bột kháng giúp cải thiện lượng đường trong máu, tăng kích thích tố giúp tăng cảm giác no và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.



Hơn nữa, theo một nghiên cứu được thực hiện tại tổ chức Smell and Taste Treatment and Research Foundation ở Chicago (Mỹ), ngửi một số loại thực phẩm nhất định khi bạn đói có thể đánh lừa bộ não của bạn nghĩ rằng bạn đã ăn và cảm thấy hài lòng. Một trong những thực phẩm đó là chuối, theo Eat This, Not That!



3. Làm dịu huyết áp





Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, ăn thực phẩm giàu kali, như chuối, có thể giúp kiểm soát huyết áp. Ảnh: Shutterstock



Là một nguồn cung cấp kali tuyệt vời, một quả chuối trung bình có 422 miligram kali trong khi không có natri.



Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, ăn thực phẩm giàu kali, như chuối, có thể giúp kiểm soát huyết áp.



Tỷ lệ kali trên natri cao giúp trung hòa tác động tăng huyết áp của natri trong chế độ ăn uống của bạn.



Nhiều nghiên cứu khác nhau cho thấy những người có chế độ ăn giàu kali ít bị cao huyết áp và giảm nguy cơ đột quỵ.



Người lớn cần 4.700 miligram kali mỗi ngày, vì vậy một quả chuối trung bình cung cấp gần 10% nhu cầu hằng ngày.



4. Có đặc tính kháng khuẩn và kháng vi rút



Chuối có chứa các protein cụ thể có đặc tính chống vi trùng và kháng virus. Nhiều hợp chất hoạt tính sinh học trong chuối, như axit ferulic, lupeol và leptin, đã được xác định là các hoạt động kháng khuẩn của các bộ phận của cây chuối.



Chuối đã được sử dụng trong y học cổ đại để điều trị các bệnh nhiễm trùng, từ tiêu chảy đến virus như thủy đậu và sởi.



Hơn nữa, chuối là một nguồn cung cấp vitamin B6 dồi dào, giúp duy trì một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh.



Tổng hợp lại, một quả chuối mỗi ngày là một lựa chọn lành mạnh để tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn.



5. Có thể cải thiện tâm trạng của bạn





Chuối cung cấp các chất dinh dưỡng có thể cải thiện tâm trạng của bạn. Ảnh: Shutterstock





Chuối cung cấp các chất dinh dưỡng có thể cải thiện tâm trạng của bạn.



Vitamin B6 mà chuối cung cấp giúp tăng chất dẫn truyền thần kinh có cảm giác tốt serotonin và dopamine.



Hơn nữa, các nghiên cứu khác cho thấy chuối là một trong số ít thực phẩm cung cấp tiền chất của tryptophan, làm tăng serotonin trong não.



Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Psychotherapy and Psychosomatics đã liên kết nồng độ vitamin B6 trong máu thấp với nguy cơ mắc bệnh trầm cảm.



Vì nhiều người trong chúng ta không có đủ vitamin B6 trong chế độ ăn uống của mình, nên ăn chuối hằng ngày có thể giúp cải thiện tâm trạng của bạn, theo Eat This, Not That!



Theo Khuê Nguyễn (TNO)