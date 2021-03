Trong các loại thực phẩm rau xanh, cải xoăn (hay còn gọi là cải Kale) được coi là ông hoàng bởi nguồn cung cấp dưỡng chất dồi dào bậc nhất của nó. Cải xoăn chưa rất nhiều dưỡng chất tốt, trong đó bao gồm những chất có đặc tính y học tốt cho sức khỏe. Dưới đây là 5 lợi ích tuyệt vời từ rau cải xoăn được khoa học công nhận.





Cải xoăn chứa hàm lượng chất chống oxi hóa cao



Cải xoăn, đặc biệt trong những phần lá xanh đậm, chứa rất nhiều chất chống oxi hóa, bao gồm B-ca-rô-ten hay vitamin C cùng nhiều chất khác. Chất chống oxy hóa là những chất giúp chống lại tác hại oxy hóa bởi các gốc tự do trong cơ thể



Oxy hóa được cho là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa và các bệnh khác, bao gồm cả ung thư. Và những chất chống oxy hoá được tìm kiếm trong cải xoăn bao gồm: flavonoid quercetin và kaempferol. Chúng có tác dụng bảo vệ tim mạnh mẽ, giảm huyết áp, chống viêm, chống virus, chống trầm cảm và ung thư.





Cải xoăn rất giàu chất dinh dưỡng. Đồ hoạ: Hoàng Hà.



Nguồn cung cấp Vitamin C dồi dào



Vitamin C là một chất chống oxy hóa quan trọng hỗ trợ cho hoạt động của nội quan. Vitamin C hỗ trợ quá trình tổng hợp collagen, một loại protein có cấu trúc phong phú nhất trong cơ thể. Cải xoăn có hàm lượng vitamin C cao hơn rất nhiều so với các loại rau khác, gấp khoảng 4,5 lần so với rau chân vịt.



Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, cải xoăn là một trong những nguồn cung cấp vitamin C dồi dào nhất, khi một khẩu phần cải xoăn sống chứa nhiều vitamin C hơn cả một quả cam.



Cải xoăn giúp giảm cholesterol, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch



Cholesterol có nhiều chức năng quan trọng đối với cơ thể và thành phần quan trọng để tạo ra axit mật - chất giúp cơ thể tiêu hóa chất béo.



Gan chuyển cholesterol thành axit mật, sau đó chuyển vào hệ thống tiêu hóa để chuyển hóa chất béo mà cơ thể nạp vào. Khi tất cả chất béo được chuyển hóa và các axit mật hoàn thành công việc của mình, chúng sẽ được tái hấp thu vào máu và được sử dụng trở lại.



Các chất được gọi là chất cô lập axit mật có thể liên kết các axit mật trong hệ tiêu hóa và ngăn không cho chúng tái hấp thu. Điều này làm giảm tổng lượng cholesterol trong cơ thể. Trong cải xoăn chứa chất cô lập axit mật, có thể làm giảm mức cholesterol. Điều này có thể dẫn đến giảm nguy cơ mắc bệnh tim theo thời gian.



Cải xoăn chứa nhiều vitamin K



Vitamin K là một chất dinh dưỡng quan trọng. Nó đóng vai trò quan trọng trong quá trình đông máu. Chúng thực hiện điều này bằng cách “kích hoạt” một số protein và liên kết chúng với canxi.



Cải xoăn là một trong những nguồn cung cấp vitamin K dồi dào. Dạng vitamin K trong cải xoăn là vitamin K1, khác với vitamin K2. K2 được tìm thấy trong thực phẩm đậu nành lên men và một số sản phẩm động vật. Nó giúp ngăn ngừa bệnh tim và loãng xương.



https://laodong.vn/lam-dep/5-loi-ich-tuyet-voi-tu-rau-cai-xoan-888686.ldo

Theo Hoàng Hà (Healthline/LĐO)